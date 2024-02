Mirtha Legrand reveló qué presidente estaba enamorado de ella: "Fue un amor platónico"

Mirtha Legrand sorprendió a todos el fin de semana al revelar que un ex presidente de la Nación le confesó que estaba enamorado de ella.

Todo comenzó cuando Horacio Cabak le consultó a la conductora sobre cuál de todos los presidente que visitaron su programa fue el menos tolerante a la crítica. "De la Rúa", respondió sin dudarlo.

Luego, Legrand se tentó al contar la anécdota junto al expresidente Raúl Alfonsín, que le confesó ante las cámaras que había estado enamorado de ella durante su juventud. "Alfonsín era encantador. Me dijo que se había enamorado de mí", le respondió sin vueltas.

"Fue por una película mía. Se estrenó en Chascomús y Alfonsín fue. Y ahí fue donde me confesó su amor platónico, podríamos decir. Él era muy seductor", agregó para finalizar.

La revelación de Raúl Alfonsín a Mirtha Legrand

Alfonsín fue uno de los tantos invitados que Mirtha recibió en su programa, que se emitió por primera vez el 3 de junio de 1968. En aquella ocasión, ambos tuvieron una conversación muy particular.

"¿Usted fue muy enamoradizo en su juventud?", le preguntó la conductora. Alfonsín respondió que no, pero acotó: "Mi mujer me está viendo. Me casé a los 22 años. Si usted quiere saber, me hice fantasías con usted cuando era joven", agregó.

Mirtha Legrand y Raúl Alfonsín.

"Me acuerdo que yo fui a un estreno de una película en Chascomús y usted me lo contó una vez, siendo presidente. Qué gracioso. ¿Le duran esas fantasías?”, indagó. Lejos de esquivar la pregunta, contestó: "Se van apagando, pero cuando Dios hace una cosa tan linda como usted, no deja que se apague nunca".