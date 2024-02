Este es el nuevo proyecto laboral de Karina Jelinek

Comenzó en la industria del entretenimiento cuando tenía 18 años de edad en el mundo del modelaje, y desde entonces a construido una sólida carrera en los medios convirtiéndose en una figura reconocida. Hoy, con 43, Karina Jelinek sorprendió anunciando de que se trata su nuevo proyecto laboral.

En una conversación exclusiva para la Revista “Gente” la artista habló de su ambicioso plan para este año que recién comienza. “Te estoy dando una primicia. Voy a sacar una canción. Kennys Palacios me dijo: ‘Kari tenés que hacer tu tema musical junto con otro cantante’, y me recomendó que le hablara a El Polaco. Quiero hacer un reggaetón, algo bailable”, reveló Karina Jelinek.

Karina Jelinek reveló que se lanzará como cantante. Foto: Instagram/ Karina Jelinek

Cabe recordar que la modelo participó hace unos años del reality show “Cantando por un sueño”, conducido por Marcelo Tinelli. “Sí, pero ahí era otra cosa. Ahora quiero grabar, y que si algo sale mal, me arreglen un poquito la voz. Es otra cosa. Yo quiero sonar en los boliches”, expresó Karina.

Asimismo, la futura cantante comentó cuales fueron los motivos para emprender este nuevo proyecto. “¡Me quiero sacar las ganas! No pierdo nada y me parece divertido. Estoy hablando con algunos productores para este año sacar mi tema”, finalizó.

Karina Jelinek opinó sobre el nuevo gobierno argentino. Foto: Instagram/ Karina Jelinek



Karina Jelinek habló sobre Javier Milei

Karina Jelinek aseguró que se siente más madura por lo que se siente en condiciones de opinar sobre temas de la actualidad argentina, como por ejemplo el cambio de gobierno y la novia del actual presidente de Argentina, Javier Milei.

"Con el cambio de gobierno está todo cada vez más complicado. Creo que durante un tiempo vamos a sufrir las secuelas que dejaron, todo el desastre que pasó. Esto no es rápido. No me gusta opinar de política, pero soy consciente de dónde estoy viviendo y de cómo estamos", dijo la artista.

Asimismo, opinó sobre la economía del día a día que se vive en el país. "Que no haya más inflación. Ahora vas al supermercado, porque a mí me encanta ir a hacer las compras, y cuatro cosas ya es un montón de plata. No llenás ni un carrito. Está todo caro", expresó.

Karina Jelinek tuvo palabras halagadoras para Fátima Flórez, la novia de Javier Milei. Foto: Instagram/ Karina Jelinek

Karina Jelinek también se refirió a las críticas que recibe por el estilo de vida que lleva. "A veces la gente piensa que soy millonaria y no es así, yo trabajo desde los 18 años. Empecé como promotora, después atendí un consultorio y fui de a poco. Recién a los 20 años me lancé con mi carrera.", aseguró.

Para finalizar, la modelo contó detalles de cómo es su relación con Fátima Flórez, la novia del mandatario argentino. "¡La primera dama! Ella es lo más, hemos compartido muchas cosas. Trabajamos juntas en Bañeros 4 (2014) y nos llevábamos súper. Me parece muy talentosa, y creo que es re loco que una primera dama sea una artista. Obviamente va a ser muy criticada, pero me parece divertido. ¡¿Por qué no?!", concluyó Karina Jelinek.