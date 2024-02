El polémico gesto de Peso Pluma tras su infidelidad a Nicki Nicole

En los últimos días, Peso Pluma y Nicki Nicole han acaparado los titulares de los medidos debido a su sonada separación luego de que se diera a conocer a través de redes sociales la infidelidad del cantante. Ahora, tras el escándalo, el mexicano tuvo un polémico gesto en uno de sus últimos shows.

Luego de confirmar su ruptura, Nicki Nicole se presentó en Guatemala, donde en un momento del espectáculo habló delante de sus miles de fans sobre el difícil momento por el que está atravesando, agradeciendo también por el cariño y el apoyo que recibió luego de que se enterara de la infidelidad de Peso Pluma.

Peso Pluma y Nicki Nicole protagonizaron una escandalosa separación debido a la infidelidad del artista mexicano. Foto: Internet

Ahora, Peso Pluma tuvo un polémico gesto en uno de sus últimos shows donde apareció vistiendo la camiseta de la selección de fútbol argentina con el número 10 de Lionel Messi. El video que corre por redes sociales fue compartido por uno de los integrantes de su equipo, quien acompañó el material con un contundente mensaje. "Primero te partes la madre y luego te dan la espalda", se lee sobre el clip, el que fue acompañado también con un emoji de corazón roto y de la bandera de Argentina.

Nicki Nicole habló de su ruptura con Peso Pluma

Tras la escandalosa ruptura entre Nicki Nicole y Peso Pluma, la cantante se presentó el viernes 16 de febrero en Guatemala, donde aprovechó para dirigirse a sus fans hablando sobre la situación que está atravesando.

"Los amo mi gente, de verdad que es muy importante para mí estar acá esta noche. Saben que más allá de ser artistas y que tengamos que trabajar... También somos personas y sentimos otras cosas. Que estén acá hoy es un gran apoyo para mí, de verdad", expresó Nicki Nicole con lágrimas en los ojos.

Luego de su sonada ruptura y durante su última presentación en Guatemala, Nicki Nicole habló del difícil momento por el que está atravesando. Foto: Instagram/ Nicki Nicole

La nueva canción de Peso Pluma

Peso Pluma, en colaboración con Junior H, lanzó este fin de semana su nueva canción llamada “A tu manera”, la cual generó la reacción de los fans, quienes especularon con que la letra podría ser una indirecta para su exnovia Nicki Nicole. “Dim? cómo el mal de amor se cura. Cupido me tiene en duda. Me duele no poderte ver. Si un perro se enamora, ves qué fácil él se doma”, dice un fragmento del nuevo sencillo del mexicano.

“Dime si a mí me piensas también. Baby, pa' mí tú ponte, mi cora se rompe. Si no te tengo aquí me vas a enloquecer. Te estoy llamando borracho pa' ver si te cacho. Borré la agenda que esta noche te quiero ver”, se escucha en otro párrafo del tema.