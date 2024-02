El picante mensaje de Malena Pichot tras la polémica por los recitales gratuitos

Malena Pichot siempre genera controversias en las redes sociales con sus filosas opiniones. Ahora, en un contexto cargado de polémica por el enfrentamiento entre Javier Milei y Lali Espósito, que derivó en un cuestionamiento a los conciertos gratuitos financiados por el Estado, la humorista dio su opinión al respecto.

"Estar en contra del entretenimiento y los eventos culturales gratuitos para la gente es de sorete esclavista que solo quiere que sus siervos laburen y sufran toda la vida (sic)", posteó Pichot en X (ex Twitter).

Como era de esperarse, rápidamente comenzaron a llegar repercusiones a su posteo. Quien se tomó el trabajo de criticar la opinión de Pichot fue el ex futbolista José Chatruc, quién se metió de lleno en la polémica por los eventos gratuitos financiados por gobiernos provinciales o municipios.

"Me choca que un artista cobre full cuando da un recital gratuito. Lo más sano sería que el artista done su trabajo o cobre algo más simbólico. Es como los partidos a beneficio en los cuales los jugadores no cobramos. Justamente es para ayudar o entretener, no para lucrar. Es ético", expresó el ex Racing.

Chatruc fue criticado por miles de usuarios, pero sin dudarlo salió al cruce: "A los que atacan y agreden, tengan en cuenta que me han puteado estadios con 60 mil personas. Un poquito me la banco. Besos".