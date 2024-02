El fuerte mensaje de Trueno tras la traición de Peso Pluma a Nicki Nicole

A días del escándalo que estalló al viralizarse un video en el que se ve a Peso Pluma engañando a Nicki Nicole, Trueno saltó en medio de un show en Chile con una chicana contra el músico mexicano. Todo un gesto de respaldo hacia su ex novia, de quien se separó hacia mediados de 2023.

De esta manera, Trueno se sumó a la multitud de fans que respaldaron a Nicki Nicole, quien se enteró vía redes sociales, como el resto del mundo, que Peso Pluma le había puesto los cuernos en Las Vegas con una influencer llamada Sahar Sonia.

El joven eligió proclamarse en su territorio, el escenario. Así, mientras cerraba un festival en Pichilemu, al sur de Santiago de Chile, el artista dijo lo suyo antes de cantar “Mamichula”, la canción que lanzó años atrás con la rosarina, para que no quedaran dudas de su intención: bancar a su ex y pegarle a Peso Pluma.

"Yo creo que este mundo se divide entre los traidores y los fieles", dijo el intérprete de Tierra Zanta, y completó: "Así que le agradezco a todas las personas que son fieles y están ahí desde siempre. Tengo un regalo para la gente de Chile".

Peso Pluma no quitó de sus redes la última publicación junto a Nicki Nicole, en la entrega de los Grammy. Instagram Peso Pluma.

El público chileno de inmediato entendió la referencia y estalló entusiasmado, manifestando, una vez más, que en este escándalo están del lado de Nicki, quien recientemente expresó su gratitud a sus fans a través de un mensaje por medio de su canal de difusión de Instagram.

“Una vez más, gracias por el amor que me están haciendo llegar. Los quiero mucho”, escribió la cantante en el canal donde constantemente brinda información sobre sus proyectos profesionales pero que, esta vez, eligió usar para este asunto tan íntimo y personal.

Trueno tuvo un fuerte gesto de apoyo a Nicki Nicole en su último show en Chile.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar. Nicki", había dicho la morocha, apenas se difundió el clip.

El descargo de la amante de Peso Pluma

Luego de dar a entender que lo que se había visto en redes no correspondía a la realidad, la amante de la Doble P volvió a hablar sobre el tema a raíz de la lluvia de mensajes e insultos que empezó a recibir.

"Hola a todos, mi nombre es Sahar. Soy una influencer de Los Angeles. Quería venir a acá a hablar de todo lo que está pasando", empieza diciendo la mujer en el video que subió a sus historias en el que ninguneó a Nicki Nicole y confirmó su relación con el mexicano. Sahar Sonia, la mujer que fue vista en Las Vegas de la mano de Peso Pluma. Instagram Sahar Sonia.

"Creo que toda esta historia fue exagerada. Sí, yo sé quién es Peso Pluma, pero no soy española, no sigo las noticias españolas, no sabía nada de su vida personal o sobre su relación. No sé quién es ella, pero les pido que paren con el bullying, porque no es el tipo de persona que soy. Nunca quise romper una relación ni nada de ese estilo", declaró Sahar.