La durísima acusación de Emanuel Noir, de Ke Personajes, contra Marcelo Tinelli

Luego de los reiterados escándalos de los que fue protagonista en el último tiempo, con detenciones incluidas, Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, sorprendió al criticar de manera muy fuerte y contundente a Marcelo Tinelli.

Es realmente sorpresiva esta disputa, ya que nada hacía suponer que existiera algún tipo de desencuentro o alguna diferencia marcada, ni mucho menos significativa como para salir a lanzar munición gruesa públicamente.

Sin embargo, en las últimas horas, en una rueda de prensa, Emanuel Noir salió a hablar de la supuesta intención de Marcelo Tinelli de que el cantante de Ke Personajes estuviera presente en el primer programa del Bailando 2023, algo que finalmente no sucedió.

Cuando se le consultó por esta idea trunca, Emanuel Noir sacó a la luz sus diferencias con Marcelo Tinelli. “No soy partidario de las personas que adquieren o utilizan, en la cotidianidad, una forma falsa de manejarse”, comentó el músico.

Ante esta fuerte declaración, en la que acusa a Marcelo Tinelli de una presunta actitud de falsedad, el popular artista dejó en claro cuáles son los valores que pregona al momento de hacerse de un lugar en este medio.

“Entonces, prefiero ser una persona sincera, que va al frente y que no por este negocio, es micrófono o esa luz que me está alumbrando, voy a crear un mundo de amistades con vos para que cuando esa cámara se apague vos a mí no me saludes”, agregó Emanuel Noir en la rueda de prensa.

Emanuel Noir destrozó a Marcelo Tinelli.



Al parecer, las diferencias que el cantante de Ke Personajes, una de las bandas musicales más populares del momento, tiene con Marcelo Tinelli son insalvables al punto de que, en el caso de cruzarse nuevamente, preferiría no simular ningún tipo de buena relación ni simpatía, si es que no existe naturalmente.

“Fui criado de una manera de ser frontal y sincero, si somos, somos y si no somos, no lo somos. Crucémonos por al lado y que todo siga igual, pero no crear una mentira mirando la cara del otro sabiendo que eso no existe”, explicó Emanuel Noir sobre el conductor del Bailando.