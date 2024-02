La confesión privada de Violeta Urtizberea que sorprendió

A punto de cumplir sus 38 años, este lunes 19 de febrero, Violeta Urtizberea es noticia por una gran confesión. Dueña de una gran trayectoria, la actriz e hija del talentoso Mex Urtizberea, comenzó a escribir su historia dentro de la ficción y televisión argentina por 1995, cuando debutó en Magazine For Fai mientras que luego pasó por Gasoleros, Locas de amor, ¿Quien es el jefe?, entre otros.

Los más recordados son sus pasos por Graduados, Viudas e hijos del Rock & Roll, Educando a Nina y Las Estrellas. En una charla profunda con Maite Peñoñori, Violeta Urtizberea realizó una fuerte confesión y dio detalles de un duro momento que le tocó afrontar hace poco más de cinco años atrás.

Violeta Urtizberea habló sobre su salud // Créditos: IG - @violeurtizberea

La actriz lleva casi una década de amor con el cantante cordobés, Juan Ingaramo, con quien está juntos desde el 2015 y que en septiembre de 2019 tuvieron a su pequeña hija, Lila. Sin embargo, la llegada de su primogénita no fue tan simple dado que debió atravesar un duro momento para poder engendrarla.

En la entrevista, Violeta Urtizberea contó que debió el congelar sus óvulos y que, gracias a esta intervención ginecológica, pudo traer al mundo a Lila: “Por una cuestión de herencia, congelé mis óvulos. A mi mamá se le fue el ciclo joven, entonces fui a chequear si estaba todo bien. Ahí me dijeron que tenía poco reserva ovárica”, comentó la actriz.

Y confesó que debió realizarse la intervención con apenas 33 años: "Congelé una cantidad, que no era mucho. Entonces me dijeron que volviera a congelar. Volví y al mes quedé embarazada. Creo que tuvo que ver con que estaba hormonada también”, explicó con total sinceridad.

Y cerró dando más detalles a cerca de que aún conserva los óvulos restantes, mientras que se explayó contando en cómo se sintió tras vivir el procedimiento: "La experiencia no fue grave. Te tenés que inyectar, pero es más la impresión que otra cosa. La aguja es muy chiquita. Pero es como si fuera un ciclo intenso, donde estás media sensible. Nada que las mujeres no conozcamos", finalizó la actriz.

Violeta Urtizberea junto a su familia, Juan Ingaramo y su hija Lila // Créditos: IG - @violeurtizberea

Gracias a haberse sometido a la extracción y congelamiento de óvulos, Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo lograron ser padres de Lila, la pequeña de cuatro años que recibieron al mundo en septiembre de 2019. A través de las redes sociales, ambos comparten los momentos que disfrutan acompañándola cada día, mientras transitan su crianza con mucho amor.

Nuevamente se volvió a hablar de estos temas que deben vivenciar muchas mujeres. Varias famosas han hablando de este tópico, dado que le ha tocado vivirlo en carne propia y quisieron expresar su experiencia para que, a quienes le toque atravesar, se sientan acompañadas.