El extremo viaje que Charlotte Caniggia eligió para celebrar su cumpleaños

Con motivo de la celebración de su cumpleaños número 31, Charlotte Caniggia decidió emprender un extremo viaje, que ya había comenzado a planear una vez que decidió renunciar a su participación en el Bailando 2023.



La hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis era una de las grandes favoritas del certamen que conduce Marcelo Tinelli, pero, sorpresivamente, un día tomó la determinación de pegar el portazo.



Ahora, alejada del ruido mediático y de los escándalos familiares de los últimos tiempos, Charlotte Caniggia disfruta de un soñado viaje en uno de los puntos turísticos más increíbles, hermosos y más elegidos para visitar en la Argentina.



En compañía de Roberto, su pareja, Charlotte Caniggia eligió como destino turístico a las Cataratas de Iguazú. En su cuenta personal de Instagram, la hermana de Alexander compartió varias fotos del impresionante paisaje.



Muy entusiasmada con el viaje, la hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis aprovechó para lanzarse a esta aventura, repleta de excursiones. “Hoy toca excursión. Paseo en lancha por las cataratas del Iguazú”, comentó la mediática en sus historias de Instagram.



Cómo era de esperarse, además de las bellezas naturales que ofrecen las Cataratas, Charlotte Caniggia no podía no compartir los looks que eligió en estos días. El más llamativo, sin dudas, fue el que lució con un explosivo total rosa, con pantalón ajustado y un top con flecos. El look fue combinado con una visera y unos lentes de sol que le quedaban muy cancheros.

Charlotte Caniggia, en las Cataratas de Iguazú. Foto: @chcharlotte_n.



En otras de las publicaciones que fue compartiendo en estos días, la mediática subió un video en donde se la pudo ver completamente empanada en plena excursión. “La que no se quiere mojar el pelo. Esa soy yo”, escribió.



A pesar del pequeño percance, Charlotte Caniggia se tomó la situación con el humor que siempre la caracteriza. “Qué buena experiencia, me encantó”, agregó la hermana de Alexander en su cuenta de Instagram.

Charlotte Caniggia subió fotos de su viaje a Cataras de Iguazú. Foto: @chcharlotte_n.