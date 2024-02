Ángel de Brito se cansó y volvió a estallar contra América: el escandaloso motivo

Desde hace un tiempo que Ángel de Brito no está para nada contento con algunas decisiones que toman las autoridades de América, ya sea que involucren a su programa, LAM, o a otros de la señal.



No son nuevos los reclamos públicos del conductor y jurado del Bailando 2023, ya que habitualmente utiliza sus redes sociales para expresar su disconformidad ante algunas situaciones. No tiene ningún reparo en sacar a la luz lo que piensa, aunque no sean positivas.



Hace apenas unos días, las autoridades de América tomaron una decisión que no sólo hizo enojar a Ángel de Brito, sino también a los fanáticos de LAM, que son muchos. La mayor prueba de esto es el número del rating, al ser el ciclo más visto del canal desde hace años.

Ángel de Brito, enojado con América.



La determinación fue que el programa no saliera en vivo durante el lunes del feriado de carnaval. Ante esto, los seguidores expresaron su indignación en las redes sociales y fue el propio Ángel de Brito quien se hizo eco.



“Qué papelón que América no emita en vivo el único programa del canal que le da rating. #LAM. #Prioridades”, escribió un usuario en la plataforma X (Ex Twitter). El conductor de LAM citó este tuit y agregó: “Sin embargo, otros salieron en vivo. Otros, que no ve nadie”.



Sin embargo, este no es el único motivo de enojo por parte de Ángel de Brito con quienes toman las decisiones fuertes en América, sino que estalló de furia cuando vio que a otros programas del canal les dieron beneficios que él viene pidiendo desde hace un tiempo largo para LAM.

El fuerte enojo de Ángel de Brito contra América.



En sus historias de Instagram, en #ÁngelResponde, un usuario le preguntó si le molestaba que Desayuno Americano, con Pamela David, y el programa de Fer Dente tuvieran tribunas donde pueden asistir los televidentes, algo que hace un tiempo él había solicitado para su exitoso ciclo.



“¿Te molesta que les hayan dado tribuna a Pamela y a Dente y no a LAM?”, le preguntó un seguidor de Instagram al conductor. “Es un chiste. Lo que tiene LAM, no lo tiene nadie”, respondió, muy filoso, Ángel de Brito.