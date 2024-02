Amalia Granata sepultó a Javier Milei tras sus ataques contra Lali Espósito

En medio de los cruces que vienen teniendo desde hace tiempo y que se profundizaron luego de una entrevista televisiva que dio esta semana el presidente de la República, Lali Espósito y Javier Milei siguen dando de qué hablar en todos los ámbitos.

Ahora, quien se sumó a la polémica fue la diputada provincial Amalia Granata. La rosarina defendió a Lali y destrozó a Milei. "No consumo la música de @lalioficial y creo estar en las antípodas ideológicas con ella, pero estigmatizarla y marcarla como lo esta haciendo Javier es copiar un modelo del cual el dijo venia a combatir", expresó.

Lali Espósito.

"Pensé que el Papa le había dado una clase de grandeza y amor al prójimo, y que gobernaba para TODOS no solo para los aplaudidores de turno, que a la larga te dañan y no sabes cuanto. Solo espero que la misoginia de algunos se pueda curar con inteligencia y nobleza", remató categórica.

Recordemos que este jueves, Lali decidió compartir en su redes sociales un comunicado como respuesta al último ataque que recibió de parte del mandatario.

Allí contó que comenzó su carrera de niña y que gracias a eso pudo ayudar a su familia. Recordó sus comienzos en la televisión y su paso a la música, financiado con sus ganancias trabajando en series, cine y publicidades, con cinco discos grabados y múltiples presentaciones en público.

"No conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano siempre lo mío", disparó. Además defendió la cultura como fuente de trabajo. "La demonización de la cultura y las personas que la conforman no es el camino", agregó.

Por último, la artista sostuvo que al ver que en redes Milei pone en duda su "profesionalismo y destreza en el escenario", lo invitó a asistir a uno de sus shows. "Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro", concluyó.