La dolorosa frase con la que Marcelo Longobardi contó que murió su hermano

Marcelo Longobardi sorprendió a propios y ajenos luego de confesar tanto a sus compañeros como así también a sus oyentes de Radio Rivadavia que su hermano menor, Mario, falleció recientemente. El shock que causó el periodista en todos fue total, entendiendo el dolor que está pasando por estas horas.

Todo se dio dentro del marco de Cada mañana, el programa que Marcelo Longobardi conduce por la emisora radial mencionada previamente. Allí dio la triste noticia, destacando el hecho de que su hermano había estado luchando los últimos cuatro años de su vida contra un delicado cuadro de salud.

El dolor de Marcelo Longobardi tras la pérdida de su hermano.

"Tengo que contarles que murió mi hermano Mario. Murió como consecuencia de un largo cáncer que padeció durante cuatro años", explicó el reconocido periodista, sin esconder ningún detalle sobre la enfermedad y valorando toda la lucha de su hermano.

"Yo me acuerdo que estaba almorzando en un restaurante con las autoridades de radio Mitre, con el señor Jorge Porta, y ahí me avisa mi cuñada que estaba internado en una clínica en Caballito con Covid y con una neumonía consecuencia del Covid", comenzó recordando.

Luego se reveló que se trataba de una complicación relacionada con el cáncer, con una expansión a órganos vitales como el bazo, diafragma, pulmón y la cabeza. "En el (Hospital) Fernández fue el doctor Previgliano quien me informó que no era Covid y mucho menos neumonía, sino que tenía una complicación en el mediastino. No estaba claro si era un tumor o no, pero era una complicación", agregó.

El periodista expresó su profundo dolor por la pérdida de su hermano y siguió relatando toda la situación, destacando lo mucho que batalló su hermano. "Mario tuvo una resistencia brutal que duró prácticamente cuatro años, y murió ayer", reveló.

Marcelo Longobardi no pudo ocultar su tristeza.

Luego, sobre su presencia al aire, explicó: "Naturalmente la radio me ofreció no estar con ustedes, pero cada uno encuentra una manera diferente de atenuar los malos momentos, y estar en la radio es una manera de atenuar un momento muy triste".

Para finalizar, con mucho dolor, Marcelo Longobardi sentenció: "Mi hermano era mucho más joven que yo y por supuesto a uno le pega muy fuerte. Estoy muy agradecido con la poquísima gente que se enteró porque yo no había dicho nada al respecto. Es un momento muy doloroso".