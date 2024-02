Cuál es la enfermedad que sufre Silvestre, el hijo mayor de Juana Viale

Juana Viale y Gonzalo Valenzuela se convirtieron en padres por primera vez en enero de 2008 cuando nació Silvestre Valenzuela. Si bien ambos han sido muy reservados con la intimidad de sus hijos, recientemente se dio a conocer que el joven padece epilepsia, una compleja enfermedad.

Cabe recordar que Juana Viale tiene en total tres hijos. La mayor es Ámbar De Benedictis, fruto de su relación con Juan De Benedictis. Luego, con Gonzalo Valenzuela, tuvo otros dos hijos: Silvestre, de 16 años, y Alí, de 11 -sin contar a Ringo, que falleció en el parto en 2011-.

Silvestre es el hijo mayor del romance que tuvieron Juana Viale y Gonzalo Valenzuela.

De ellos poco se sabe, ya que ambos padres, separados hace algunos años, mantienen un celoso secreto para que los chicos, ahora adolescentes, se críen en el anonimato y no sean asediados por los medios.

Sin embargo, meses atrás, en una emotiva transmisión en vivo en Instagram que tuvo lugar en agosto pasado, Gonzalo Valenzuela reveló que su hijo Silvestre padece epilepsia y compartió abiertamente varios detalles acerca de su salud.

Como parte de la campaña La actuación de tu vida y junto a la neuróloga Keryma Acevedo, promovida por la Liga de la Epilepsia en Chile, se dedicaron a discutir y crear conciencia sobre esta enfermedad. Fue entonces cuando habló del particular caso de su hijo adolescente, que se topó con esta afección cuando tenía 12 años.

Recordando el momento en el que Silvestre tuvo su primer ataque epiléptico, el actor confesó: "Fue súper fuerte. Yo estaba acá, en mi casa, y mis hijos me pidieron dormir en mi cama. Cuando me fui a acostar, desperté con unos golpes y no entendía qué estaba pasando”.

Días atrás, Juana Viale subió una foto de su hijo Silvestre.

“Silvestre estaba en un estado irreconocible. Se me paralizó el cuerpo, lo agarré en brazos para que su hermano no despertara. Pensé que se me había muerto en un minuto, estaba pálido, con los labios morados. Estuvo inconsciente mucho rato después del ataque", agregó.

Y tras ese primer ataque, el hijo de Juana Viale tuvo que ser internado: “Fueron cuatro días de espera muy angustiantes, de los resultados, empieza uno a descubrir un mundo nuevo. La incertidumbre es un lugar muy complejo de habitar".