Robertito Funes Ugarte confesó el tenso motivo que determinó su baja de A24

A fines de 2022, Roberto Funes Ugarte quedó desvinculado de A24, y ahora el periodista confesó el tenso motivo de su salida de la empresa y apuntó contra una autoridad en particular.

En diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), Robertito Funes Ugarte recordó que tras varios años de labor en C5N pasó a desempeñarse en A24, donde siempre le llamó la atención la modalidad de pago que en esta ocasión se dispuso a detallar.

"El número en ese canal nunca los acompañó, y segundo que te pagaban por una S.R.L. Era una cosa rarísima. Vos tenías que llenar un formulario que no sabía de dónde salía y vos cobrabas a través de una S.R.L. En ningún trabajo se paga con una S.R.L", disparó Funes Ugarte contra A24.

Luego, el comunicador apuntó contra Rolando Graña al explicar: "Después cuando entró el nuevo gerente sé que no le caí bien. Si el número no lo acompañó, bueno... no se dio".

Finalmente, Robertito Funes Ugarte apuntó contra le mencionado gerente de noticias de A24 y remarcó: "No me sentí bien tratado, para nada. Igual yo no le sumaba, no le servía, le parecía un hueco, un frívolo, qué se yo. El número no acompañaba. Aparte apoyaban a un gobierno que yo no estaba de acuerdo, pero no fue esa mi salida. Mi salida fue que no le rendía yo como periodista. No le caí en gracia a Graña".