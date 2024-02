Matías Bagnato habló de su radical cambio físico tras la muerte del asesino de su familia

El 17 de febrero de 1994, la vida de Matías Bagnato se quebró cuando sus padres, su hermano y un amigo que se había quedado a dormir en su casa murieron a causa del incendio intencional iniciado por Frutuoso Álvarez González.

El horrendo delito entró en la historia del crimen como “La masacre de Flores” y Matías Bagnato quedó marcado durante años, dominado por el terror hacia ese hombre que lo marcó y dejó huellas en su cuerpo y en su alma. Hasta que en abril de 2023 el asesino murió y algo se liberó en Matías, permitiéndole, por primera vez, ocuparse de él.

Decidido a mejorar su salud y a saldar cuentas pendientes consigo mismo, el tripulante de cabina que en sus redes se define como “sobreviviente de la vida” se sometió a una cirugía bariátrica por la que logró bajar 40 kilos en unos pocos meses, un importante proceso del que dio cuenta en el piso de LAM.

Hoy, a Matías Bagnato no sólo se lo ve mucho más delgado sino que se lo nota más liviano, sin el peso de los kilos de más pero también sin el yunque que significaba vivir bajo la amenaza del criminal que había prometido matarlo al salir de prisión.

El sobreviviente de la Masacre de Flores hizo un gran cambio físico. Instagram Matías Bagnato.

“Fue una cuestión de salud”, dijo el hombre, ante el comentario de Ángel de Brito, sorprendido ante su radical cambio físico. Sin embargo, según explicó, no fue nada fácil entrar al quirófano: “Costó decidirlo porque soy muy miedoso de las operaciones, pero era el momento”. Pero sus ganas de sentirse mejor y sacarse de encima el sobrepeso pudieron más. “Ya ni siquiera era un tema estético, era un tema de salud”, aseguró.

“Lo hablé con mi médico y me tiró la opción de un bypass gástrico como una solución”, contó entonces, y señaló que la propuesta del profesional tampoco es fácil de aceptar porque implica cuidarse y tomar vitaminas de por vida ya que el bypass gástrico “achica el estómago y se cambian las capacidades de absorción”.

Matías Bagnato y su abuela, su sostén desde que su familia fue asesinada. Instagram Matías Bagnato.

La preparación de Matías Bagnato para la cirugía bariátrica

“Son seis meses que me preparé para el momento de la cirugía con un equipo interdisciplinario”, contó Matías, que en sus redes va mostrando sus avances y comparte todos los cambios de hábitos que hizo en su rutina, al sumar gimnasio, terapia y una alimentación saludable para acompañar esta nueva etapa.