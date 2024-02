La versión de Diego Brancatelli sobre la renuncia de Mariana Brey a Argenzuela

La renuncia de Mariana Brey a Argenzuela se dio en medio de variadas versiones, que van desde la palabra de la propia protagonista que argumentó motivaciones personales y profersionales, hasta una baja por el supuesto maltrato de Diego Brancatelli; según apuntó desde LAM (América) Ángel de Brito.

"La propuesta de hacer Duro de Domar me la vienen haciendo desde el año pasado, incluso sin dejar Argenzuela. Varias veces me pidieron que me sume al equipo. No era posible para mí hacer los dos programas. Y a fines de diciembre charlamos la posibilidad de cambiar de Argenzuela a Duro. Ahora pude mover algunas cosas que sí me permiten trabajar durante la noche. Fue súper charlado con el director del canal y con Jorge también. Era muy importante para mí su opinión, todos estuvimos de acuerdo. Fue una decisión que tomé por temas estrictamente personales y profesionales. No tiene que ver con el vínculo con ningún compañero. Estoy súper entusiasmada con este nuevo desafío y agradecida con el canal que siempre me tiene en cuenta para distintos proyectos", explicó Mariana Brey sobre su salida de Argenzuela.

Mariana Brey, envuelta en rumores de renuncia por Diego Brancatelli. Foto: Captura de video C5N.

En cambio Ángel de Brito sostuvo sobre la baja de su colega: "Uno de los motivos, es que se le hacía duro convivir con un maltratador como Brancatelli, así me lo dijo. Mariana dijo que mientras estaban los dos como panelistas, con Jorge Rial como conductor, estaba todo bien. Pero cuando él (Brancatelli) está en rol de conductor, la menosprecia y la maltrata".

Y ahora, el propio Diego Brancatelli salió a dar su versión sobre la renuncia de Mariana Brey a Argenzuela. "Ángel de Brito dijo que renunció por maltratos, yo hablé con ella y me lo desmiente rotundamente. No somos amigos, pero logramos tener una relación de respeto", se defendió el periodista desde un móvil para Poco Correctos (El Trece).

Por último Brancatelli remarcó: "Ángel está obsesionado conmigo, me quiere hacer daño y no encuentra manera, miente permanentemente. Mintió siempre, por eso no le doy nota a LAM, está rodeado de mujeres que mienten, hostigan y lastiman, que no saben qué hacer con sus vidas y se meten en vidas ajenas. Mujeres con boca de dragón y cerebro de mosquito que lastiman. Maltratador no soy, es un invento de Ángel de Brito para lastimar"