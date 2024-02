Contundente: la hija de Nito Artaza habló de la separación de su padre y Cecilia Milone

Luego de que saliera a la luz una supuesta infidelidad de parte de Nito Artaza, el actor y Cecilia Milone han estado en el ojo del huracán debido a su sonada ruptura. En ese sentido, Sabrina Artaza, hija del también productor teatral, rompió el silencio y fue contundente al hablar de la separación de su padre.

Durante una transmisión de “Mitre Live”, Juan Etchegoyen reveló los detalles de su conversación con Sabrina Artaza. “Mi intención era hacerle una entrevista a Sabrina que me respondió de manera muy generosa y aprovechó para aclarar una cosa importante que voy a contar”, expresó el periodista.

Nito Artaza y Cecilia Milone se separaron po runa supuesta infidelidad de parte del actor. Foto: Internet

“Ella había hecho un video en su momento que muchos interpretaron que era para Cecilia y ella me dice que no fue así”, agregó Juan Etchegoyen.

La hija de Nito Artaza habló de la escandalosa separación de su padre y Cecilia Milone

“Lo que me dice Sabrina es lo siguiente: ‘Por ahora prefiero no decir nada de la separación de mi papá y Cecilia. Ya demasiado con un video mío que pasaron que no era ninguna indirecta sino un chiste para mi papá, pero entiendo que todo está muy sensible. De verdad deseo lo mejor para los dos ya que no se estaban haciendo bien’”, le dijo Sabrina Artaza a Juan Etchegoyen.

Asimismo, el periodista aclaró que esa fue la contundente respuesta de la hija de Nito Artaza con respecto a la separación de su padre. “Esa es la respuesta que me da Sabrina en medio del hermetismo total de cada una de las partes”, finalizó Etchegoyen.

La separación de Nito Artaza y Cecilia Milone es la más sonada de lo que va el 2024. Foto: Internet

Los bienes que se disputarían Nito Artaza y Cecilia Milone

En una reciente emisión del programa “A la tarde” de América TV, el periodista Diego Esteves se refirió a los bienes que estarían en disputa entre Nito Artaza y Cecilia Milone. “El patrimonio en juego, o al menos la información que pudimos recabar nosotros, cuenta con tres departamentos los cuáles están valuados en más de 200 mil dólares cada uno. Sumado al de la avenida Libertador y Callao, en el que vivían”, expresó el conductor.

Nito Artaza y Cecilia Milone se estarían disputando varios bienes millonarios. Foto: Internet

Según el presentador del show, el mayor problema sería el departamento donde habitaba la pareja y que habían convertido en hogar familiar. “Ese es un departamento de cinco ambientes, con dependencias y Nito subió un video con su nieta desde la cocina hace poco y puede verse que es una cocina importante. Estamos hablando de más de medio millón de dólares”, añadió Esteves.

Asimismo, de acuerdo a Diego Esteves, otros bienes en conflicto serían una sala de teatro en la que invirtieron juntos en Mar del Plata, así como dos autos de alta gama y varias cuentas en bancos con depósitos en pesos y dólares.