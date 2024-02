Coco Sily arremete contra el gobierno anterior y opina sobre Javier Milei y Lali Espósito

El invitado de lujo en Intrusos fue Coco Sily. El conductor y humorista habló sobre su presente laboral y apuntó contra el gobierno anterior debido a la cantidad de problemas que todavía no supera. También se refirió al escándalo que generó la presentación de Lali Espósito en el Cosquín Rock y al gobierno actual de Javier Milei. Hoy se reafirma como peronista y no como kirchnerista.

Flor de la V le preguntó a Coco Sily cómo vive la situación de Lali Espósito. "Me hace sentir horrible. Me parece que están equivocando la manera, que se están metiendo con personajes tan queridos. Sobre todo que te metas conmigo que soy peroncho y que he tenido más o menos una militancia es más lógico", señaló.

Coco Sily está dolido con el fracaso del gobierno anterior.

Coco Sily también expresó que Lali Espósito no tiene una trayectoria política, sino que expresa lo que siente. "Saltarle como le están saltando me parece de niveles... que se metan con la cultura. Yo no paro de recibir, a ustedes les debe pasar lo mismo, todo el tiempo firmemos tal cosa por el INCAA, por... ",señaló.

A pesar de que Flor de la V apunta a que la libertad de expresión no debería traer consecuencias, Coco Sily señaló y apuntó contra el gobierno anterior. " A mí me da miedo eso. A mí como militante me quedó un dolor profundo por el profundo fracaso del gobierno anterior y por la crítica feroz que yo tengo para con ese fracaso. Entonces yo quedé muy enojado con quienes me representaban a mí".

Coco Sily opinó sobre Milei y Lali.

"Gente de la cámpora me dejó sin laburo. Me pasaron cosas que yo nunca he contado y fuertes", se refirió Coco Sily a su condiciones laborales. El humorista y conductor también le deseo a Javier Milei que le "vaya de maravilla" aunque esté en las "antípodas profundas de su pensamiento". "Perder la memoria es espantoso, porque si no nos acordamos, no estoy hablando ya del genocidio que vivió la Argentina. Estoy hablando del 2001. Si nosotros no recordamos lo que nos puede pasar con estos niveles de violencia, somos unos idiotas. Es muy peligroso. Juegan muy al límite, muy sobre la raya, y es peligroso", dijo.

Coco Sily no se siente representado con el gobierno actual y le duele mucho que el gobierno anterior no le haya dado lugar. Yo ya no me siento representado y eso es más dolor para mí. Porque yo voy a salir a qué, a defender ¿A quién? ¿A La Cámpora? ¿A Cristina? con el dolor que siento de lo que hicieron y que deberían pagar lo que hicieron. Para mí pararme en este lugar me deja en un lugar en el que no tengo contención. Para el oficialismo soy 'Coco el peroncho', para los peronista soy 'Coco el traidor'".