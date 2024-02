Qué es de la vida de Cecilia Oviedo, la ex de Nito Artaza y madre de su hijo menor

Con la escandalosa separación de Nito Artaza y Cecilia Milone, con una tremenda historia de infidelidad en el medio, volvió a aparecer en escena la figura de Cecilia Oviedo, la ex mujer del actor y madre de su hijo menor, Federico.



Sucede que Nito Artaza comenzó su relación con Cecilia Milone cuando aún estaba en pareja con Cecilia Oviedo. Esto motivó, entre otras cuestiones, que su hijo se llevara muy mal con la actriz.



Luego de aquel escándalo mediático, Cecilia Oviedo decidió dejar definitivamente el mundo del espectáculo para dedicarse a la astrología. “De chica siempre fui esotérica. Miraba las estrellas y pensaba que algo tenía que ver con todo eso”, contó hace unos años.

Cecilia Oviedo y Nito Artaza.



“Lo que te sucede en la vida es el aprendizaje que te toca. La carta natal ayuda a que te conozcas y para ver qué fase de la vida estás atravesando, y el tránsito planetario”, explicó luego la ex vedette.



“Podés entender qué te está pasando y hacia dónde tenés que ir. No te dice qué hacer ni qué te va a pasar, pero es una herramienta. El horóscopo es la destrucción de la astrología. Es sanata porque nadie te puede decir lo que te va a pasar”, sostuvo Cecilia Oviedo.



La vedette y ex pareja de Nito Artaza encontró en la parte espiritual la forma de sanar de tanto dolor que le generó la infidelidad del padre de su hijo. En ese camino, se encontró con Cecilia Milone.

Cecilia Oviedo estuvo en pareja 15 años con Nito Artaza.



“Cuando Nito decide blanquear y ellos se casan, y mi hijo no quería ir al casamiento, yo me dije: ‘Tengo que sanar’. Nos juntamos, almorzamos y hablamos de un montón de cosas. Ella me dice: ‘¿Por qué vos no te separabas?’. Yo no lo retenía. Él quería tener todo. A partir de ahí empecé a tener un vínculo cercano a ella. Nos comprendimos y lloramos las dos”, recordó Cecilia Oviedo.



Además de la astrología, la ex vedette se adentró también en diferentes campañas vinculadas a la preservación del medio ambiente. En ese marco, se muestra muy comprometida, por ejemplo, en la defensa de los derechos animales.