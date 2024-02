La dura sentencia de Eduardo Feinmann y Jorge Lanata sobre la carta de Cristina Fernández de Kirchner contra Javier Milei

Este miércoles, en el pase entre sus programas radiales, Eduardo Feinmann y Jorge Lanata analizaron la carta publicada por Cristina Fernández de Kirchner cuestionando en contundentes términos el gobierno de Javier Milei.

Entre otras cosas, la referente de la oposición cargó contra Milei y tildó de "feroz" el ajuste que impulsa la gestión del mandatario al que calificó de "showman". "Cabe recordar que otras fuerzas políticas que en distintas etapas obtuvieron fuerza propia, que los insuflaron de aires fundacionales, no pudieron terminar sus mandatos cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan”, enunció en un párrafo de su texto Cristina Fernández de Kirchner.

Ante tal reflexión, Eduardo Feinmann arremetió contra la exfuncionaria al argumentar: “Para mí es un deseo golpista de la señora que el gobierno de Milei no termine. No va a terminar. ¿Entendés? Porque para la señora el gobierno de Milei no le va a dar a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan... Hay golpismo en la carta de Cristina Kirchner”.

Acto seguido, Eduardo Feinmann cuestionó a Cristina Fernández de Kirchner por "creerse una iluminada", cuando el periodista la considera "una burra en economía.

Por su parte, Jorge Lanata relativizó el escrito de la exvicepresidenta en contra de Javier Milei al sostener: "Este será el rol de Cristina en el futuro, ¿no? Escribir este tipo de documentos". A lo que Eduardo Feinmann respondió: “A mí ya me harta leerla. Pero bueno, la señora todavía tiene muchas ganas de hacer daño, ¿no?".

Jorge Lanata

Entonces Lanata reflexionó sobre los dichos de Fernández de Kirchner: "Es cierto que ese daño depende de nosotros, depende de la bola que le demos. La verdad es que ha sido superada por las circunstancias. Ya bastante quilombo hay para darle bola a Cristina, digamos”.

Finalmente, Jorge Lanata sentenció a Cristina Fernández de Kirchner subrayando: "Que genere ella su propio presente, hoy no lo tiene". En tanto que Eduardo Feinmann redobló: "Ni ella, ni La Cámpora".