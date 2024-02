Ivana Nadal presentó a su nuevo novio masajista con unas acaloradas fotos desde el Caribe

Ivana Nadal se encuentra viviendo en México. La influencer decidió alejarse de los medios nacionales y probar suerte en el caribe mexicano. Acostumbrada a compartir detalles de su vida privada en las redes sociales, la mediática sorprendió en las últimas horas al confirmar su romance con Nico Neduchal, un masajista argentino.

"Tanta piel que traspasa la pantalla. Feliz cumple, ojalá el mundo entero pueda conectar con alguien como nosotros", comenzó expresando. "Gracias por ser y por animarte a mostrarte cada vez más auténtico, sensible y humano. Te amo", finalizó junto a unas candentes fotos en la playa.

Instagram @ivinadal

En las imágenes se los ve apasionados con el mar de fondo de Caleta Tankah, unas espectaculares playas en Tulum. Como era de esperarse, el posteo cosechó más de 35 mil me gusta y cientos de comentarios.

Instagram @ivinadal.

Por su parte, Nicolás también decidió compartir su alegría. Esta hermosa mezcla entre risas y pasión entre libertad y amor sin condición sin que exista el afuera, ni el pasado, ni el futuro, transitamos un hoy eterno y ese es el verdadero lujo", compartió el joven junto a otra foto.

Instagram: @niconeduchal

Recordemos que hace unos meses, Nadal reveló cómo fue el momento donde decidió hacer un cambio radical en su vida. "Muchas veces me preguntan ¿qué pasó en tu vida para que vos hayas generado este cambio, digo renunciaste a tu trabajo, te fuiste a vivir afuera y nadie sabe de qué vivís?", comenzó expresando.

"La realidad es que no me pasó nada puntual simplemente un día me levanté desde una posición distinta y comencé a observarme, a observar mis pensamientos, qué acciones ejecutaba y cómo vivía mi vida. Como las respuestas no eran las que más me gustaban, empecé a generar cambios, la voluntad es la clave", agregó categórica.

"Salirte de la matrix no significa dejar de tener celular o irte a vivir en medio de la nada, la matrix lo que representa es un sistema de creencias limitantes, es todo lo que nos separa del otro: la religión, la política, las creencias culturales. Date cuenta realmente qué cosas te representan y qué otras están impuestas en tu vida y vos accionás en consecuencia con ellas, pero ni siquiera sos consciente", reflexionó.