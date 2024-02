El reproche de Noelia Marzol a su marido por un doloroso olvido: "11 días más tarde"

Si bien Noelia Marzol suele utilizar sus redes sociales para mostrar qué tan feliz en su vida con su marido, Ramiro Arias, y con sus hijos, Alfonsina y Donatello, en las últimas horas sorprendió con un tremendo reproche.



Sucede que, tal como reveló la bailarina y actriz en un video compartido en sus historias de Instagram, su pareja tuvo un insólito olvido: nada más y nada menos que la fecha del aniversario.



A pesar de que Ramiro Arias no se acordó de una fecha tan importante, Noelia Marzol se lo tomó con mucho humor y, entre risas y carcajadas, compartió un video para contar qué fue lo que pasó.



“Pasaron 11 días. Sos un chanta, boludo. No lo puedo creer”, comentó, indignada, Noelia Marzol en sus historias de Instagram, acompañada por su marido, quien sonrió durante todo el video.



“Así serio me dice: ‘Mi amor, feliz aniversario. Te amo’. Me fijo la fecha y 11 días pasaron”, agregó la bailarina y actriz, que viene de ser finalista del Bailando 2023 (perdió en la final contra Tuli Acosta).

Noelia Marzol y Ramiro Arias.



“Pero me acordé”, dijo, a modo de defensa, Ramiro Arias. Al parecer, funcionó, ya que Noelia Marzol directamente ni se había acordado. “Sí, yo no me acordé. Es que tenemos que hacer la fiesta”, confesó ella.



Hay que recordar que Noelia Marzol y Ramiro Arias se casaron por civil en medio de la pandemia de Coronavirus, por lo que todavía está pendiente la fiesta con sus familiares y amigos.