Carmen Barbieri se levantó y se fue en plena función de Fátima Florez

La obra de Fátima Florez es una de las revelaciones del verano en Mar del Plata. 100% Fátima no para de agotar localidades y sitúa a la humorista entre las grandes artistas del año. Más allá de su exposición mediática por ser la pareja de Javier Milei, la actriz logra despertar furor en su público en cada función.

En este sentido, Carmen Barbieri fue a disfrutar del espectáculo. Pero reveló que se levantó en plena función y se retiró. Ante las repercusiones de la noticia, la conductora de Mañanisima explicó el particular motivo que la llevó a tomar la decisión.

Fátima Florez, revelación de la temporada teatral de verano.

"Fátima es la número uno, lleno total, lo que se ríe la gente es tremendo. Tengo que confesar que me fui antes del final. Chicos lo que estoy contando es horrible. Le enseñé a mi hijo que nunca se tiene que levantar de un show, que es lo peor, pero estaba a cada rato mirando el reloj y el celular porque sabía el horario del final de Kinky Boots (la obra que protagoniza su hijo Fede Bal)", comenzó expresando.

"Le escribí a Fátima y le pedí disculpas. A Julián Labruna que está divino, a Polino que está espléndido. Mirá lo que me hizo Marín, yo estaba mirando el final de Kinky Boots y vino de atrás Guillermo Marín y me dio las flores. Me sentí peor", aseguró Barbieri.

"Me quedé muy mal, una culpa que no se me va a ir nunca", finalizó.