Nueva grieta en Gran Hermano: Agostina le declaró la guerra a Furia

Si algo caracteriza a la casa de Gran Hermano es cómo va mutando con el paso de los meses y las alianzas temporales varían semana a semana. Atrás quedaron los días en los que Martín alias 'El Chino' y Furia no podían ni verse y hoy complementan su juego hasta creando estrategias en común.

Hasta hace algunas semanas, uno de los grupos más consolidados dentro de Gran Hermano era el de Furia, Catalina, Carla y Agostina. Sin embargo, las salidas de Catalina y de Carla modificaron por completo los vínculos dentro del reality provocando, en un principio, que Juliana decida ir en contra de Agostina y hasta nominarla.

Más allá de ese desliz en la relación entre ambas, todo se recompuso y los últimos días se mostraban unidas, como un pequeño grupo de dos que buscaba combatir contra quienes se les pusieran en frente. pero esto llegó a su fin: un comentario de Agostina provocó el enojo de Juliana y esto derivó en una molestia aún mayor de la policía, que cargó sus tintas contra su ahora examiga.

La pelea de Furia y Agostina marca un quiebre dentro de la casa de Gran Hermano.

Cómo queda la casa tras la pelea entre Furia y Agostina

Tras la salida de Joel este lunes en Gran Hermano, Agostina continuó mostrándose contra su compañera y hasta buscó complicidad en los demás jugadores, con la idea de ponerlos en su contra. De hecho, llegó a decir que sería más feliz si ve saliendo a Juliana el próximo domingo que ganando el premio mayor del programa.

Por su parte, Furia se calzó el guante y no dudó en castigar a Agostina: "Está con Licha porque lo considera fuerte, no se iba a mover de mi lado hasta encontrar a alguien más fuerte. Se la aguantó conmigo, pero no me banca. me odia. El odio que tenía en la cara esa mina cuando me gritó ayer, nunca en la vida alguien me odió tanto (…) Es una violenta", disparó la jugadora. ¿Quién saldrá beneficiada de este cruce?