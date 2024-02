Fuerte descargo de Nicki Nicole al confirmar su ruptura con Peso Pluma

Nicki Nicole sorprendió a sus millones de seguidores al confirmar en sus redes sociales la separación de Peso Pluma. La rosarina compartió un duro comunicado dejando entreverlos motivos de la ruptura.

La cantante reveló que su vínculo con el mexicano llegó a su final por una infidelidad: "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", expresó.

Finalmente, Nicki reveló que se enteró del engaño a través del video que se viralizó por las redes: "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar".

Noticia en desarrollo