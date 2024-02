El radical cambio de vida de María Eugenia Molinari, la compañera de Julián Weich en El agujerito sin fin

María Eugenia Molinari tenía apenas 17 años cuando su cara se hizo conocida en la televisión de la mano de El agujerito sin fin, el programa infantil que conducía Julián Weich en Canal 13 que también catapultó a figuras como Esteban Prol y Nancy Dupláa.

María Eugenia era “la chica de los anteojos”, la que aportaba datos curiosos al ciclo de entretenimientos. Y cuando el proyecto de Julián Weich terminó, ella siguió consolidándose en la misma línea, en el recordado canal de cable infantil Cablín, hasta que VCC se disolvió y la emisora bajó las persianas, en 1998.

María Eugenia Molinari era "la chica de los anteojos" en El agujerito sin fin.

"Fue muy triste quedarte sin un grupo de pertenencia, un lugar donde trabajabas, la pasabas bien y gustaba, fue como estar en una fiesta bailando y que te prendieran la luz", recordó la actriz hace un tiempo, en diálogo con Infobae.

Le seguirían otros programas como Pulgas en el 7, Animérica, Zoobichos, La tarde es nuestra y Caja Rodante, y varias carreras que quedaron en el camino, como Magisterio, Relaciones Públicas y Periodismo. Pero luego de cumplir 40 años, una pregunta empezó a ronodarle a Molinari: ¿quería seguir en ese camino?

Molinari y Julián Weich en una de sus últimas apariciones en la TV.

Entonces, un nuevo mundo se abrió ante ella cuando descubrió la astrología y decidió abocarse de lleno. "Empecé a estudiar hace unos años, me gustó muchísimo y me recibí. Es uno de esos mundos en los que si uno entra no sale más", contó.

¿Cómo nació este interés por la astrología? María Eugenia indicó que siempre le había gustado, hasta que una compañera, ya recibida de astróloga, la guió a dónde formarse. “Hoy sigo estudiando, digo que no soy astróloga, sino que hago astrología, hay muchas ramas dentro y yo hago algo humanístico”, comentó.

El presente de María Eugenia Molinari

Desde ese momento, la ex compañera de Julián Weich vive dedicada a sus consultantes, dicta talleres y está instalada en la zona norte de Buenos Aires, conectada con la naturaleza y con un ritmo alejado del vértigo y la exposición de la televisión, una forma de existir acorde a su sensibilidad.

Feliz con su presente, María Eugenia aseguró también que no tiene interés en cruzar sus dos caminos, el de la televisión y el estudio del lenguaje simbólico de los astros, aunque posibilidades no le faltaron. María Eugenia Molinari vive abocada a la astrología. Instagram.

“Surgió la posibilidad, pero son dos cosas en mi vida que no quiero que se toquen, una cosa es trabajar en una consulta, donde puedo acompañar en la búsqueda, no porque yo resuelva nada, sino que el trabajo humano me gusta, pero es algo a lo que hay que darle un tiempo para poder desarrollar”, explicó al respecto.