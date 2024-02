El conductor estrella de América que volvió a disparar contra el canal con una picante denuncia

En los últimos días, Ángel de Brito sorprendió al disparar contra canal América por las condiciones en las que hace su programa, LAM, y ahora el conductor estrella de la señal volvió a arremeter contra la empresa por una picante denuncia relacionada con una decisión que no fue ecuánime.

De hecho, la semana pasada Ángel de Brito le respondió a un seguidor que sugirió que LAM debería haber tenido un mes de vacaciones para volver renovados y con nueva escenografía. Ante tal consejo, el astro de canal América respondió tajante: "Imposible, es el programa que más factura en los tres últimos años del canal. Y sin embargo, no hay presupuesto para cambio de escenografía, gráfica, tribuna, publicidad, etc. besos #lam".

Ángel de Brito y un filoso comentario contra canal América. Foto: X @AngeldebritoOk.

Pero los dardos de Ángel de Brito contra canal América no terminaron ahí, ya que durante este fin de semana largo el líder de LAM arremetió contra la decisión de las autoridades de la empresa de que varios programas salieran grabados y no en vivo, para así bajar costos respecto al pago de doble jornada por el feriado.

De hecho este lunes, salieron al aire segmentos repetidos de LAM, y los admiradores del ciclo de chimentos y espectáculos pusieron sus quejas en las redes sociales.

La picante denuncia de Ángel de Brito contra canal América. Foto: X @AngeldebritoOk.

Fiel a su estilo, Ángel de Brito no se quedó callado y volvió a cargar contra canal América al responder a un usuario que reclamó: "Qué papelón que América no emita en vivo el ÚNICO programa del canal que da rating #LAM @AngeldebritoOk #PRIORIDADES". Ante tal comentario, el conductor no anduvo con rodeos y denunció picante: "Sin embargo, otros salieron en vivo. Otros, que no ve nadie".