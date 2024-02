Los españoles de Arde Bogotá pasaron por Argentina: "Estamos donde ocurren las canciones"

La hermandad musical entre Argentina y España es moneda corriente: desde Sabina, Serrat, Pablo Alborán o David Bisbal nacidos en el viejo continente, a Andrés Calamaro, Fito o Ciro, de nacionalidad argentina. Todos ellos triunfan tanto allá como acá y esto lleva a que la puerta musical continúe abierta y se le de la posibilidad a artistas nuevos.

En este caso la ventaja es que vienen de romperla en España y con un gran reconocimiento en distintos países de Sudamérica, Arde Bogotá tuvo su primera incursión en Argentina. El cuarteto español compuesto por Antonio García, Jota Mercader, Pepe Esteban y Dani Sánchez tuvo un exitoso paso por estas tierras con dos presentaciones.

Niceto y el Cosquín Rock fueron los escenarios que se deleitaron con su último material “Cowboys de la A3” que ha generado un fuerte impacto en el público. Este trabajo discográfico, bajo el sello de Sony Music, logró el disco de oro en seis meses desde su lanzamiento, consiguiendo que Arde Bogotá fuera nominado en los Latin Grammy 2023 en la categoría “Mejor álbum rock”. Además, su canción “Los Perros” también ha sido nominada como “Mejor canción rock”. La banda también fue galardonada con un Premio ONDAS por Fenómeno musical del año.

MDZ dialogó con los cuatro españoles en sus primeras horas en Argentina, un país al que le confiesan una profunda admiración. "Precisamente cuando veníamos, estaba viendo en Google Maps dónde estábamos, y he visto que pasábamos cerca de una zona que decía Barrio Norte y entonces he recordado la canción de No bombardeen Buenos Aires de Charly García. O sea, estamos donde ocurren esas canciones. Es muy fuerte, es muy fuerte", fueron las primeras palabras de Antonio, cantante y el portavoz de la banda.

Arde Bogotá tuvo su debut en Argentina en Niceto y luego en el Cosquín Rock.

Este paso por Argentina fue de un encantamiento mutuo en donde los jóvenes confesaron que "venimos a llevarnos aprendizaje, vivencia y un crecimiento como músico y persona. Y luego también intentar seducir a la gente que venga a escucharnos y que se unan a nuestra fiesta, que para eso lo hacemos".

Admiradores de músicos de su tierra, pero también de Charly o Fito, son conscientes de este "intercambio cultural entre los países. Es como un flujo en el que de repente se genera y toda esta constelación increíble de autores y autoras haciendo cosas extraordinarias en Argentina. Cuando vino aquí Sabina o cuando ha venido Leiva o cuando ha venido Betusta Morla creo que es como de repente la apreciación de estandartes, de puntas de lanza de una escena súper rica que hay en el otro lado del Atlántico, a lo mejor creciendo en una dirección contraria o distinta de la que está ocurriendo aquí. Que ocurra ese intercambio me parece natural y me parece también lógico y enriquecedor", filosofa Antonio.

Antonio García es el cantante de Arde Bogotá.

Pero claro, no el simple hecho de compartir el idioma lleva al éxito de las bandas, por lo que Arde Bogotá vaticina qué puede lograr su acercamiento con Argentina: "Las canciones yo creo, las canciones. Creo que lo esencial en todas las bandas y en todos los artistas son las canciones y yo creo que es lo que puede funcionar".

"Creo que en directo somos una banda muy enérgica. Creo que lo que más nos gusta es hacer música y tocarla en vivo. El objetivo es que la gente lo pase bien mientras lo hacemos", agregaron los españoles previo a sus shows en el país.

Mirá el video de la entrevista completa con Arde Bogotá