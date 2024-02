La historia de Leandro, el hijo de Nito Artaza y Cecilia Oviedo que odia a Cecilia Milone

En medio de la escandalosa separación de Nito Artaza y Cecilia Milone, salió a la luz una historia de infidelidad, bronca y de fuerte enojo. En el medio está Leandro, el hijo que el actor tuvo con Cecilia Oviedo.



Nito Artaza tiene tres hijos: Juan Manuel y Sabrina, fruto de su amor con la bailarina Francoise Dugas. Ellos se dedican a la actuación. Luego, llegó Leandro, el hijo que el artista tuvo con Cecilia Oviedo. ¿A qué se dedica? A la economía. Se mantiene lejos del mundo del espectáculo.



Si bien las redes sociales de Leandro son privadas, sí se puede conocer algo de su parte profesional en LinkedIn. “Soy licenciado en Economía. Y me encuentro trabajando como Data Scientist rol para el cual me empecé a formar hace 4 años, teniendo ahora una experiencia laboral profesional de cerca de un año, y 3 de experiencia en proyectos personales y competencias online de machine learning, como Big Data Bowl 2019, MeLi Data Challenge 2020, y EY Data Challenge 2023”, se describe el hijo menor de Nito Artaza.

Leandro, el hijo de Nito Artaza y Cecilia Oviedo que odia a Cecilia Milone. Foto: @artazanito.



En el 2023, Leandro se recibió en la Universidad UCEMA, motivo por el cual Nito Artaza posteó y luego fijo una emotiva publicación del día de la graduación, a la que asistió disfrazado del presidente de la Nación, Javier Milei. “Promesa cumplida al flamante Licenciado en economía. El presidente pasó a felicitarlo por su graduación en UCEMA. Felicitaciones, Nico. Con tus hermanos, tu mamá y toda tu familia, estamos felices”, expresó.



En los últimos días, por la separación de Nito Artaza y Cecilia Milone, quien salió a hablar fue Cecilia Oviedo, quien reveló que Leandro no tiene la mejor relación con la actriz. “Si vos estás saliendo con un hombre casado, que le está mintiendo a su mujer, trampeando y no una vez sino durante años. ¿Qué te hace pensar que cuando vos te ponés en pareja con ese hombre va a ser diferente?”, explicó la astróloga en referencia a las razones de la bronca de su hijo.



“Las personas no cambian. Podemos trabajar en mejorar nuestro ser, pero hay una esencia que no se cambia. Hay valores que no se cambian. Yo siempre digo: ‘El que nace pirata, muere pirata”, agregó Cecilia Oviedo en una charla con Intrusos.

Nito Artaza le fue infiel a Cecilia Oviedo con Cecilia Milone. Por eso, su hijo Leandro odia a la actriz.



“Sufrí mucho. A mí me mandaban mensajes anónimos diciéndome: ‘Sos una imbécil, no te das cuenta de que está con ella (por Cecilia Milone) y él me decía: ‘Te están diciendo boludeces’. Yo estaba devastada, fue desgarrador. El alma en carne vive y mi hijo estaba sufriendo. La clave fue hacer terapia. Me llevó mucho tiempo salir adelante”, recordó la ex actriz.



Sobre la relación actual de Leandro y Cecilia Milone, Cecilia Oviedo explicó que hizo lo posible por acercarlos. “Leandro no quería saber nada porque la detestaba, no por mí sino por todo lo que se decía y él había visto”, comentó. “Cuando ellos se casaron, que mi hijo la detestaba por todo lo que había pasado, yo me di cuenta de que era mi momento para unir, sanar, para que él pudiera llevarse bien con la mujer de su papá. Yo quería que Leandro la respetara, porque habla de mí, de cómo eduqué a un hombre”, cerró.