Cande Ruggeri mostró los avances de la construcción de su casa

A finales de 2023, Cande Ruggeri y su novio Nicolás Maccari se embarcaron en un súper proyecto: la construcción de una casa para mudarse con su hija Vita. Un nuevo hogar que día a día está tomando forma en uno de los exclusivos barrios privados de la zona norte de Buenos Aires.

Y en las últimas horas, la influencer compartió con emoción lo mucho que avanzó la obra durante las semanas que pasó de vacaciones en Europa con su pareja y su pequeña. Feliz, Cande Ruggeri le mostró a sus millones de seguidores lo linda que está quedando su casa, que tiene una espectacular vista.

Cande Ruggeri mostró la ubicación de su nueva casa en zona norte. Instagram.

"Voy a llorar, llegamos a casita", dijo la rubia, conmovida, al llegar al lugar donde dentro de poco arrancará un nuevo capítulo de su vida, donde verá crecer a Vita corriendo por el pasto frente a una laguna.

Por lo que se puede apreciar en las imágenes que Cande publicó en sus historias de Instagram, la propiedad tiene dos plantas, grandes espacios para que todos están muy cómodos y está orientada a un espejo de agua artificial.

Así avanza la obra de la nueva casa de Cande Ruggeri.

"¡Ya quiero vivir acá! Esta es la vista desde nuestro cuarto, acá va nuestro cuarto", exclamó la hija de Oscar Ruggeri, entusiasmada con la idea de mudarse a la casona que significará todo un cambio en dinámica y estilo de vida, luego de años de departamento.

Según los posteos que la influencer empezó a subir a sus redes, las obras de la casa de Cande y Nico arrancaron noviembre de 2023. A partir de ese momento, ella empezó a mostrar todo el proceso, que guardó en sus historias destacadas, que le quedarán de recuerdo imborrable.

Las obras del hogar de Cande Ruggeri avanzan a paso firme.

