Rosina se largó a llorar en Gran Hermano al contar su dura historia familiar

Luego de estar dos meses siendo parte Gran Hermano, cada rincón de la casa se convirtió en un lugar especial para poder charlar largo y tendido de las historias de vida de cada una de las participantes. Varios de ellos han abierto su corazón con sus compañeros y en esta oportunidad, le tocó a Rosina.

En una conversación muy profunda con Lucía, Rosina habló de la tristeza que debió afrontar en sus primeros años de vida producto de la relación con su papá.

Rosina abrió su corazón con Lucía en el patio de la casa de Gran Hermano

“Mi mamá y mi papá se separaron porque mamá es muy celosa, pero hasta el día de hoy me sigo llevando con él. Siempre voy a la casa a comer, lo re quiero”, aclaró, en primera instancia, la joven, tal como se pudo ver en Gran Hermano, la noche de los ex.

Siguió contando con lágrimas en los ojos: “Cuando yo tenía dos años, mi papá se fue a Estados Unidos y desapareció. Después apareció cuando yo era más grande, tenía siete años. Vino a Uruguay con la novia, nos vimos unos días y después desapareció de nuevo como siempre".

Pero la historia no terminó ahí: "A los 15 años recién apareció. Yo siempre le mandaba mails, le decía que necesitaba un papá, pero no me respondía. y después lo fui a visitar”.

“La verdad se perdió tremenda hija el bol... Ya lo re trabajé en terapia, pero siempre tuve la ilusión de tener un papá. Por suerte, agradezco a mi madre que dio todo por mí”, continuó. Y cerró, a corazón abierto: “La pasé horrible de chica. Mi sueño siempre fue que Gonza y mi mamá volvieran a estar juntos, pero no pasó. Igual se llevan, hasta el día de hoy”.

¡Terrible! Así es la historia de Rosina y su papá

Si bien mantiene un perfil bastante bajo, hace unos días protagonizó una charla tensa y quedó muy expuesta ante la relación que tenía fuera de la casa con Joel.

Sin embargo, la influencer uruguaya va tomando cada vez más atención en la casa de Gran Hermano lo cual podria traerle fuerte consecuencias en poco tiempo.