Romina Uhrig estalló de furia contra un famoso

Esta semana Romina Uhrig volvió a estar en el centro de la escena con su vuelta a Gran Hermano, pero también tuvo tiempo para arremeter con todo y sin filtro contra un famoso de la televisión.



Sucede que, ante el inesperado anuncio de que volvería a la casa más famosa del país, muchos comenzaron a opinar, dado que fue una de las participantes más polémicas de la edición anterior del reality.

Romina Uhrig volvió a la casa de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Uno de esos comentarios no le gustó para nada a Romina Uhrig y decidió salir con todo a responder, con los tapones de punta, porque si hay algo a lo que no le escapa la ex diputada es al conflicto.



¿Quién fue el autor de ese comentario? Pepe Ochoa, periodista de LAM, quien opinó sin ningún reparo de la vuelta de Romina Uhrig a la casa de Gran Hermano. “Mañana vuelve la dipuchorra a la casa”, comentó en X (ex Twitter).



Ante este breve pero contundente mensaje, Romina Uhrig entendió que debía salir a responderle y, además, para dejarle un reproche, porque, al parecer, cuando se ve se llevan muy bien.

Romina Uhrig se cruzó con Pepe Ochoa.



“No cambiás más Pepe. Y cada vez que me ves, me abrazás. Y mirá que lo hablamos. Sos mal tipo y falso. Otra no queda. No te metas más conmigo. Hacé tu camino. Éxitos”, expresó Romina Uhrig.



La vuelta de la ex diputada a la casa de Gran Hermano tuvo muy buena repercusión entre los participantes del reality, quienes, por unanimidad, pidieron que se extendiera la estadía, que pasó de dos días a cinco.