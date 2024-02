La sorpresiva confesión de Sabrina Rojas sobre su ex, El Tucu López

En medio de la separación de Luciano Castro y Flor Vigna, Sabrina Rojas sorprendió en LAM con una confesión inesperada sobre su ex pareja, El Tucu López, con quien terminó la relación hace unos meses.



“Una cosa es lo que desea uno y otra es la realidad. Yo planeé una vida con él. Me encantaría volver. La realidad a veces nos presenta cosas distintas. Y no sé si se puede”, confesó la actriz en charla con Ángel de Brito y las Angelitas.



“No hablamos en el día a día. Hoy justo hablamos porque le escribí, pero hacía un mes que no hablábamos. Tampoco sé cuál es su presente, porque por ahí yo hablo de una ilusión y estoy metiendo la pata”, agregó la actriz.



Asimismo, al momento de hablar cómo fue su relación con El Tucu López y, a su vez, de él con sus hijos, Sabrina Rojas se mostró muy orgullosa. “Fue un compañero muy hermoso conmigo. Y también con mis hijos. Fue tan hermoso con mis hijos que es una de esas personas que nunca voy a olvidar y mis hijos tampoco. Cada vez que lo recordemos será con una carcajada porque fue un capo con mis hijos”, comentó.



En cuanto a las circunstancias que rodearon a la separación, la actriz explicó: “La distancia nos vino bien. Hubo una distancia real, obligada, porque trabajamos en distintos lugares. La separación y la distancia hizo que todo se agrandara bien”.

Sabrina Rojas y El Tucu López.



Por último, Ángel de Brito le consultó sobre si en esta etapa hay libertad total. “Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere. Si sabés de algo, no me lo cuentes”, le dijo entre risas Sabrina Rojas al conductor.



“No tengo ganas de nada. Yo estoy más sola. Cuando me separé del gordo (Luciano Castro), me pintó la de ‘vamos a recuperar el tiempo perdido’, pero esta vez no me pintó así”, aclaró luego la actriz.