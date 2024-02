Esteban Trebucq opinó fuerte sobre Eduardo Feinmann, compañero de LN+

Uno de los pases más resonantes de este 2024 en la televisión argentina es el de Esteban Trebucq a LN+, ocupando el lugar que dejó vacante Jonatan Viale. Ahora, con los primeros días, El Pelado habló de una de las figuras más polémicas del canal, Eduardo Feinmann.



Sucede que hubo mucha polémica en su momento por el pase entre Jony Viale y Eduardo Feinmann, ya que muchos aseguran que la mala onda entre ellos era aún peor que lo que se veía al aire.



En muchas ocasiones hubo reproches acerca del tiempo que uno le consumía al otro en el pase diario, que, si bien tenía muy buenos rendimientos en cuanto al rating, parecía ser que ellos no estaban tan contentos.



Justamente sobre esta cuestión habló Esteban Trebucq, que hace el pase diario con Eduardo Feinmann. “Vamos a hacer un pase con Débora y con Marina, diosas ambas, y después, estará el pase con Eduardo Feinmann. Esperemos que sea convocante”, comentó en diálogo con Socios del Espectáculo.



Asimismo, ante la consulta sobre quién cederá más tiempo en ese pase, Esteban Trebucq contestó sin rodeos. “Lo decidirá Eduardo. Él es una figura de La Nación, de Radio Mitre, y de los medios en general. ¿Sabés quién define estas cosas? La audiencia. Si Eduardo habla tanto es porque la audiencia lo elige, pero eso no es de ahora, sino de hace mucho tiempo”, explicó.

Esteban Trebucq y Eduardo Feinmann.



Por otra parte, El Pelado ex Crónica y A24 contestó si la renuncia de Viviana Canosa a LN+ estaba relacionada a su llegada al canal. “¿Yo qué tengo que ver? Está todo bien. Le mando un beso a Vivi”, respondió Esteban Trebucq.



“La vi en Punta del Este. Estuve con ella. Tomamos algo junto con mis hijas. No sé por qué no siguió en el canal. No tengo idea. Recién arranco y ya me estás metiendo en quilombos”, concluyó.