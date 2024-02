El inesperado posteo de Soledad Pastorutti sobre su pareja

No cabe ninguna duda de que la pareja de Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio está más que consolidada y afianzada, que no es necesario ningún tipo de gesto público para dejar esto absolutamente claro.



Sin embargo, en las últimas horas la cantante sorprendió a todos con un significativo posteo en Instagram con motivo del cumpleaños número 46 del hombre con el que eligió formar una hermosa familia.

El amoroso posteo de Soledad Pastorutti dedicado a su pareja, Jeremías Audoglio.



“Hoy cumple años mi amor, mi compañero de buenas y malas. El que me conoce bien. El que tiene la difícil tarea de estar a mi lado con todo lo que eso significa. Se la banca, acompaña, abraza, critica, sonríe, putea, ama, de verdad me ama y tal como soy”, comenzó escribiendo Soledad Pastorutti.



“Festejamos otra vez juntos. Por todo lo vivido y lo construido, porque seguimos caminando uno al lado del otro, porque ya somos uno y sabemos que no hay nada mejor e importante”, agregó la popular artista.



Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio se conocieron en el año 1998 y se casaron en el año 2007. Tiene dos hijas, Antonia y Regina, con quienes comparten la vida y se muestra cada vez más felices.

Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio. Foto: @sole_pastorutti.



“En tu día agradezco tener, haberte conocido y saberte tan buena gente. Deseo que la felicidad siempre te acompañe. ¡Te amo!”, cerró Soledad Pastorutti en el emotivo y romántico posteo dedicado a su esposo.



Entre las imágenes que eligió Soledad Pastorutti para la publicación en Instagram hay fotos románticas, fotos familiares junto a sus hijas y algunas postales de momentos cotidianos y algunas celebraciones.

Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio. Foto: @sole_pastorutti.