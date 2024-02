El grave robo que sufrió Paula Bernini, la periodista de TN

Es conocida por su viajes a lo largo y ancho del país, mostrando cada rincón, las comidas típicas, las costumbres y los paisajes más hermosos que tiene Argentina. Sin embargo, Paula Bernini, periodista de TN, es noticia por el increíble asalto que le tocó vivir en su llegada a Mar del Plata.

La situación dramática tuvo lugar este viernes cuando arribó a la ciudad de Mar del Plata cuando sufrió el hurto de su cartera y el posterior vaciamiento de sus cuentas bancarias. La periodista de TN contó la situación en sus redes sociales, donde advirtió a sus seguidores acerca de una novedosa modalidad delictiva que es cada vez más común.

¡Angustiada! Paula Bernini contó en detalle el asalto que sufrió en Mar del Plata

"Llegué a Mar del Plata y me robaron. Estacioné, cerré la camioneta y una mujer con un inhibidor no permitió que las puertas se cierren", comenzó relatando visiblemente angustiada. Y siguió: "No chequeé que estuvieran bien cerradas. Bajé a un kiosco. Inmediatamente, cuando la mujer me ve bajar, se sube a la camioneta y me roba la cartera, unos alfajores y otras pavadas que tenía en el auto. Es horrible, horrible", continuó.

Además contó que "por suerte" no le robaron el teléfono porque lo llevaba en la mano al bajar del auto. Y agregó: "También se llevaron dos pares de lentes que me habían dado ayer. Yo sé que las marcas te lo dan con mucho esfuerzo y me duele tener que decirles hoy que me los robaron".

Asimismo, la periodista relató que en Mar del Plata la esperaban Teté Coustarot y otras personas de confianza, quienes la acompañaron a hacer la denuncia policial. "Las autoridades de Mar del Plata se portaron muy bien conmigo", comentó.

"Que me hayan robado, me jode. Aunque son todas pavadas, maquillaje, lentes, pero bueno. No es una tragedia, así que voy a tratar de pasarla bien estos tres días. A partir de hoy me tomo la costumbre de verificar que cerré el auto tocando la manija", añadió.

¡Terrible! Le vaciaron las cuentas a Paula Bernini, periodista de TN

"Uno baja la guardia y ahí es donde perdiste. Los inhibidores están. Tomemos esto como una señal para aprender. Creí que a mí no me iba a pasar, pero me pasó", reflexionó. Pero al otro día descubrió que los delincuentes le vaciaron las cuentas bancarias: "Me vaciaron la cuenta. No lo puedo creer. Quiero llorar", escribió mostrando una captura de su homebanking.

Luego aclaró que el saldo podía aparecer en cero ya que su cuenta estaba bloqueda tras la denuncia, tal como le advirtieron en su tarjeta de crédito. Finalmente, la periodista de TN agradeció a sus seguidores por el aguante y la solidaridad recibida. "No quiero empezar el sábado sin decirles gracias a todos. A mi mamá y a mi papá, por supuesto, por ser los que me ponen en eje y me cuidan. Hablo con ellos y entiendo que nada es tan grave. El cariño que me hicieron llegar es increíble", expresó luego del terrible asalto.