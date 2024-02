El doloroso poema con el que Cecilia Milone arrancó el divorcio con Nito Artaza

Estos días fueron demasiado turbulentos para Cecilia Milone y Nito Artaza quienes encaran una polémica separación con puertas a un furioso divorcio. Si bien los motivos son diversos, lo cierto es que hay una tercera en discordia en el medio la cual ya tiene nombre y apellido: Belén Di Giorgio.

La joven, exnovia del actor Rodrigo Noya, es especialista en tango y se muestra junto a su nuevo amor, Nito Artaza, en las playas del Punta del Este. Sin embargo, la otra parte de la historia, Cecilia MIlone, cada día se muestra más furiosa y utiliza las redes sociales para canalizarlo.

Nito Artaza con su nuevo amor en Punta del Este

Mientras transcurre todo el tsunami de emociones y un pedido de divorcio unilateral por parte de Cecilia Milone, la actriz y cantante está haciendo temporada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Teatro Astral, con la obra 'Porteñas' junto a Julia Calvo, Micaela Riera, Romina Ricci y Andrea Politti.

Sin embargo, en sus tiempos libres Cecilia Milone aprovecha para seguir haciendo catarsis en sus redes sociales y contar, poco a poco, la verdad de la historia. O al menos su parte.

En estas horas, la actriz decidió publicar un picante poema titulado: 'De rodillas', el cual tiene una placa con fondo negro. "Dame un silencio bueno y amoroso. No me merezco menos. Es lo único que pido… de rodillas…si alguna vez me amaste", fue la filosa frase con la que abrió sus sentimientos.

"Silencio doloroso ya me diste", continúa el texto. Y profundiza: "Te pido con respeto: regalame un silencio gentil y generoso". Si bien su historia nació en la clandestinidad, el camino del vínculo hacía la formalidad se trazó a lo largo de 24 años, con todo lo que ello significa.

¡Tremendo! El dramático poema que escribió Cecilia Milone tras su separación con Nito Artaza

Semanas atrás, Cecilia Milone había lanzado: "El amor no duele. Es casi perverso que esté tan instalado eso. Ese dolor que te destroza el corazón es el desamor, es la traición a tu amor o es la ausencia de un amor. Pero de ninguna manera es el amor que habita en tu corazón".

Al parecer esta historia continúa y por el momento la actriz y cantante se refugia en su trabajo al igual que expresando sus sentimientos mediante la escritura.