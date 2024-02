Javier Milei intentó polemizar con el Cosquín Rock y José Palazzo lo cruzó con todo

Este sábado comenzó a realizarse el Cosquín Rock en Santa María de Punilla, Córdoba. Este evento de música es el festival más grande de Latinoamérica y es producido por José Palazzo, reconocido empresario de la música que ha trabajado con innumerables bandas como La Renga, Don Osvaldo y hasta el gran Charly García.

Javier Milei utilizó Twitter para repostear un mensaje y polemizar sobre el costo de la organización del Cosquín Rock. El Presidente utilizó su cuenta personal para citar un tuit de El Pregonero que cuestionaba al festival. “El Cosquín Rock cuesta 4 millones de dólares hacerlo. Quien lo financia?”, a lo que Milei le agregó: "TSUNAMI DE CHANES".

José Palazzo, probablemente ya desde el predio en donde se desarrolla el festival que comenzó pasado el mediodía, le respondió sin tapujos. “Querido sr presidente, hace 24 años empresarios privados, con entradas y marcas privadas y esfuerzos personales lo realizamos", comenzó la respuesta del empresario musical.

José Palazzo es el productor del Cosquín Rock.

"Además se realiza en Paraguay, Uruguay, chile México, EE.UU y España. Acá los artistas están en libertad, quédese tranquilo”, agregó Palazzo que recibió el apoyo de cientos de personas que criticaron a Javier Milei por haber reaparecido en las redes tras su extenso viaje por Europa junto a su hermana Karina.

Días atrás José Palazzo había hablado sobre los costos del festival, que cuenta con un gran número de auspiciantes que figuran en los flyer oficiales del Cosquín Rock.

El cruce entre Javier Milei y José Palazzo por el Cosquín Rock.

“La entrada al Cosquín Rock siempre costó entre U$S 50 y U$S 55. Cuesta lo mismo. Con esa fórmula hacemos el análisis del negocio. Invertimos U$S 4.200.000 en Córdoba; ese es el monto que gastamos en producción, recursos humanos, accesibilidad, artística. Es el costo que tenemos por la envergadura de lo que producimos. Además, en esta edición agregaremos un predio nuevo, atrás del escenario Norte, donde se dispondrá el Paraguay, y llegaremos a las 14 hectáreas. No hay un festival así en Latinoamérica. El Vive Latino se realiza en un autódromo de Ciudad de México, mientras que Estéreo Picnic, en un espacio de tres hectáreas de Bogotá”, había explicado el productor.