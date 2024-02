Escándalo: así gastaba Morena Rial el dinero que le daba su padre

Después de protagonizar una pelea con su ex pareja y padre de su hijo, Morena Rial vuelve a estar en el centro del huracán. Al parecer, una sacerdotisa que contrató desveló en qué se gastaba el dinero que le enviaba su padre Jorge Rial y también que pedía como parte de sus excesos.

Esta mujer le reveló a Gossip que el último trabajo de brujería que le pidió Morena Rial no lo quiso hacer, porque según sus palabras “quería reventar al padre y que no esté más con nadie y que nadie quiere estar con él, que no pueda volver a tener una pareja estable”, señaló la sacerdotisa.

Morena Rial fue expuesta nuevamente.

También indicó que Jorge Rial dejó de ayudar a Morena por todas las cosas en que ella se metía. La sacerdotisa confesó que en aquel momento él la ayudaba económicamente, porque pagaba el departamento y los gastos del jardín de su hijo Francesco Ambrosioni. “Ella lo trataba muy mal, se gastaba toda la plata en brujería”, dijo.

Jorge Rial sí la ayudaba económicamente.

En el programa de Net TV todos se quedaron perplejos con las declaraciones de la sacerdotisa. Ella se tomó atribuciones y habló hasta de la maternidad de Morena Rial y confirmó por qué su hijo Francesco Ambrosioni no vive más con ella.

“No lo mandaba a la escuela y vivía todas las noches de joda. Es una persona que no está bien psicológicamente, yo no solamente hice bruja con ella, sino que otras veces hice de psicóloga. Traté de encaminarla y ayudarla”, confirmó la sacerdotisa sin pelos en la lengua.