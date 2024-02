El Tirri reveló que tiene tres hijas y contó dónde y cómo viven

Desde que Luciano 'El Tirri' se convirtió en una simpática y carismática figura televisiva, dejó de ser solamente el excéntrico primo de Marcelo Tinelli y con el paso del tiempo se fueron conociendo profundos detalles de su vida. Y dentro de su vida privada, el detalle de que tiene tres hijas ha despertado una fuerte curiosidad.

Más allá de que desde hace años se encuentra en pareja con Mimi Alvarado, la realidad es que El Tirri recorrió el mundo y tuvo tres hijas con tres mujeres distintas, las cuales viven en tres diferentes lugares del planeta.

Si bien siempre se ha caracterizado por tener un perfil bastante reservado, tampoco es que evita hablar de los detalles íntimos de su vida y en alguna oportunidad reveló quiénes son sus tres hijas mujeres: Katerina, Francheska y Lunna.

Recientemente el mediático estuvo presente en el piso de Noche al Dente, y mientras escuchaba el disco de su vida, con las canciones que más lo han marcado, recordó una anécdota de su hija mayor. "Justo hoy mi hija estuvo con el Papa", comenzó explicando.

"Mi primer matrimonio fue con la hija de Leo Dan, que le fue a cantar al Papa. Y este es un tema que, cuando me separé de Mariana (Tévez), siempre cuando nos juntábamos decíamos 'será por lo que fuimos' porque siempre rescatábamos los momentos en los estábamos juntos", agregó.

"Yo fui un padre muy presente en la crianza, en los primeros años, y después sentí que no estuve tan presente porque la vida me llevó por diferentes rumbos. Y este siempre es un tema que nos une. Me emociona mucho", confesó.

Katerina, Francheska y Lunna, las tres hijas de Luciano El Tirri.

Fernando Dente le preguntó entonces dónde estaban cada una de sus hijas, a lo que El Tirri respondió: "Katerina ahora en Milan viendo al Papa, Francheska en Nueva York y Lunna está en San Pablo". Con esto demuestra que sus hijas heredaron parte de ese espíritu de trotamundos que tiene el primo de Tinelli.