El terrible accidente que sufrió Melody Luz, la pareja de Alexander Caniggia mientras cuidaba a su hija

En su cuenta de Instagram, Melody Luz, la pareja de Alexander Caniggia, compartió con sus seguidores y fans un momento para nada agradable, más precisamente un terrible accidente doméstico que sufrió mientras cuidaba a su hija, Venezia.



“La víctima: la mamá. La culpable: la uñita de la bebé”, escribió la bailarina en una historia de Instagram en la que publicó una foto en la que se la puede ver con un pañuelo blanco conteniendo sangre de la nariz.

Melody Luz, la pareja de Alexander Caniggia, mostró el terrible accidente doméstico que sufrió mientras cuidaba a su hija, Venezia.



Si bien Melody Luz y Alexander Caniggia continúan preservando la intimidad de su hija Venezia, que cumplirá siete meses de vida el próximo 15 de febrero, siempre se las ingenian para compartir el día a día en las redes sociales.



No obstante, no todas esas situaciones que les muestran a sus fans son de momentos poco agradables como el de las últimas horas con el terrible accidente doméstico que sufrió la bailarina.



Hace unos días, Melody Luz contó que, mientras revisaba fotos retro y algunas cosas viejas, encontró una foto que muestra una increíble conexión con su hija. Se trata de un babero que llevaba escrito “Venezia”. “Les quiero contar la historia de este babero que dice Venezia, con z como está escrito el nombre de mi hija”, comenzó contando.

Melody Luz encontró un detalle impactante que involucra a su hija Venezia.



“Es una historia bastante corta, pero a mí me sigue flasheando. Resulta que el otro día mi mamá me manda fotos de este babero y me dice: ‘Mirá qué lindo’. Me dice: ‘Estaba revisando tus cosas de cuando eras bebé y lo encontré de una vez que tu tía viajó a Italia y te lo trajo a vos’”, continuó Melody Luz.



“Está sin uso, así que lo puedo usar con mi bebé, pero me parece un flash. Yo no creo en las coincidencias y ya sé que Venezia es una ciudad súper conocida y que la gente puede viajar ahí, pero me parece un flash que justo haya guardado un babero que dice Venezia y que justo mi hija se llame así”, cerró la pareja de Alexander Caniggia.