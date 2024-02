El pedido desesperado de Flor Jazmín Peña a Nico Occhiato en sus vacaciones en el Caribe

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato confirmaron su relación durante los primeros días de este año. Desde hace años se venía rumoreando sobre esta pareja, aunque recién ahora que blanquearon su noviazgo se los ve libremente disfrutando del amor que se tienen.

Por estos días, luego de un intenso año de trabajo en Luzu y sus demás proyectos, tanto Nico Occhiato como Flor Jazmín Peña se encuentran de vacaciones por el Caribe. Sin embargo, un detalle en medio de esta travesía llamó poderosamente la atención de todos.

En medio del break que se tomaron del programa Nadie dice nada para pasar un tiempo a solas, la influencer le hizo un fuerte reclamo al productor, aunque al haber sido dentro de un clima distendido la situación que provocó risas en ambos.

La pareja optó por un crucero que partió desde Miami y pasó por Jamaica. Ambos no pudieron soltar redes sociales y comparten todas las actividades que realizan, teniendo en cuenta que son miles los fans que esperan novedades de los tortolitos.

En medio de cada posteo y material fotográfico compartido a través de las redes, el conductor de Luzu subió un álbum con varias imágenes del viaje y la bailarina le comentó: “Dios mío como vas a subir esas fotos somos 2 tíos Nicolás”.

Lejos de quedarse callado, Nico Occhiato quiso subir un video con Flor Jazmín Peña pero de inmediato llegó un reclamo por parte de ella: "Vos no me podés grabar con toda esta papada. Todas las fotos en cuero te las saco yo y a mí cómo me muestra desde acá. Que se vaya a cagar. No colaboro un huevo con tus historias".

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña disfrutan del Caribe.

Durante su estadía, las interacciones en redes sociales entre ambos se llenaron de humor, destacando el lado divertido de su noviazgo. Y es que, en definitiva, ambos tienen muy buena onda en las redes y se nota que también tienen el mismo vínculo distendido entre ellos.