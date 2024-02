Así se vistieron en Gran Hermano para la fiesta de Carnaval

Gran Hermano 2023 viene de varias jornadas de suma tensión, pero parece que las clásicas fiestas de los viernes son motivo ideal para un breve relax. Esta vez la temática de la noche fue Carnaval y los looks que usaron los participantes sorprendieron a todos.

Las fiestas de los viernes terminan siendo un verdadero tiempo de distensión para los jugadores, a tal punto que ya son varias las veces que los participantes se dejan llevar por la música y la dosis de alcohol que les brinda la producción.

Aunque se vengan viviendo días picantes, el ingreso de Romina Uhrig como invitada (se va a quedar en la casa hasta mañana domingo) ayudó a calmar las aguas, además de generar un espacio de convivencia más cuidado y limpio.

Este viernes, la excusa para festejar en Gran Hermano fue Carnaval, recordando el feriado largo que estamos atravesando por estos días y el clima festivo que genera. Por esa razón, la producción les facilitó a los participantes diferentes disfraces de comparsas.

Cada hermanito se vistió para la ocasión y dijo presente en el salón donde asisten cada viernes para corear varios reconocidos hits acompañados de sus compañeros para pasar una noche distendida y amena.

La sorpresa fue que, en medio de tanto baile y festejo, se dio una situación muy poco esperada por el público: el beso entre Furia y Emma Vich, quienes venían fuertemente enemistados pero parecen haber dejado de lado sus conflictos (aunque sea de momento).

Los looks de la fiesta de Carnaval en Gran Hermano.

“Se desconocieron”, escribió Fede Bongiorno (@fedeebongiorno) en su cuenta de X luego de compartir con sorpresa el video. Justamente el clip se hizo viral, y varios usuarios reaccionaron de manera sorpresiva, recordando que días atrás los participantes habían discutido a los gritos.