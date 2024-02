Esto dijo Charlotte Caniggia sobre Tuti Acosta, ganadora del Bailando 2023

Hace unas semanas, Chalotte Caniggia sorprendió a sus fans y a la audiencia al renunciar de manera inesperada del reality show “Bailando 2023” de América TV, más aún porque todos estaban seguros de que la mediática iba a estar entre los finalistas. Ahora, la influencer habló sobre Tuti Acosta, ganadora de la competencia y de la verdadera razón por la que dejó el programa.

Cabe recordar que Charlotte Caniggia se había retirado del estudio, sin dar explicaciones, en plena transmisión en vivo luego de un fuerte cruce con Coti Romero. Luego, la hija de Claudio Paul, envió a la producción del programa un mensaje agradeciendo la oportunidad que le habían dado.

Charlotte Caniggia renunció al Bailando a mitad de competencia. Foto: Instagram/ Charlotte Caniggia

Si bien la influencer contaba con un gran apoyo de la gente, y durante su participación había recibido buenas devoluciones de los jueces, Charlotte se desvinculó del programa, y ahora reveló los verdaderos motivos por los que abandonó la competencia.

En una reciente entrevista para el show “LAM” de América TV, Charlotte Caniggia habló del triunfo de Tuti Acosta. "La vi anoche y me gustó. Me gustó la final. Las dos son muy buenas bailarinas, estuvo bueno", expresó.

Charlotte Caniggia reconoció que le gustó la final del Bailando 2023. Foto: Instagram/ Charlotte Caniggia

Charlotte reveló el verdadero motivo de su salida del Bailando 2023

Ante la consulta, Charlotte Caniggia se refirió a su abrupta salida del reality show. "A veces uno se va de los lugares y no es por algo. Porque se decía que yo me había ido por Coti y no, no me fui por eso. Me sentía incómoda, como ya me había ido, al volver se me hacía raro estar ahí", dijo.

Asimismo, sostuvo que ya no se sentía cómoda con sus compañeros de show. "Yo ya estaba en otra onda, y volver y que todos me tiraron tanta mala onda, ya era incómodo para mí trabajar en un ámbito donde todos mis compañeros me habían criticado tanto. Fueron duras las críticas", expreso.

Charlotte Caniggia aseguró que no tiene ningún problema con Coti Romero. Foto: Instagram/ Charlotte Caniggia

Sobre el cruce que tuvo con Coti Romero, Charlotte Caniggia se mantuvo al margen de la polémica. "No tengo nada que decir de Coti. Yo no odio a nadie, eso es show. Me da igual a mí todo. Todas las peleas que tuve es porque eran parte del show, pero me da igual, tengo una vida muy tranquila y no tengo ningún problema ni con ella ni con nadie. No me gusta tener ningún conflicto", aseguró.

Para finalizar, la mediática se sinceró diciendo que tampoco se sentía capaz de ganar el Bailando 2023. "Aparte con el baile siento que yo no iba a poder ganar. Siento eso y bailar como bailan todos, con muchos bailes en la final, no iba a poder llegar a eso me parece. Pero bueno ya fue, que gane otro. Es muy difícil bailar y más tres ritmos el mismo día, es mucho", concluyó.