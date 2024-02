Abril Sosa anunció que ya no forma parte de Catupecu Machu

Abril Sosa salió a aclarar que no formará parte de la gira de Catupecu Machu en Europa, ya que desde octubre pasado no es más parte de la banda

El baterista, y ex miembro de Cuentos Borgeanos, publicó un video en sus redes sociales donde reveló que se utilizaba su imagen y su nombre en la promoción de este tour.

"Estoy haciendo este video porque fueron muchos los que me preguntaron y siguen preguntando si voy a formar parte de la gira de Catupecu Machu. La respuesta es que no toco más en la banda desde octubre y por esta razón no voy a estar tocando en la gira", dijo desde su cuenta de Instagram.

En ese sentido, señaló "presta a la confusión que muchos portales, ticketeras y venues" todavía sigan usando su "foto y nombre" para promocionar el tour.

Catupecu Machu versión 2023.

"He pedido que, por favor, lo quitasen para no amplificar esta confusión y por esta circunstancia me vi obligado dejarlo en claro", explicó.

En su mensaje a los fanáticos del grupo, remarcó: "Me encuentro felizmente trabajando en mi tercer disco solista. Espero venir pronto con novedades acerca del disco y de las canciones".

Recordemos que Abril Sosa integró la banda desde 1995 hasta 2002. Luego, volvió a integrarse en 2022 hasta su despedida en octubre de 2023.

Catupecu Machu versión 2024.

Actualmente Catupecu Machu tiene en sus filas a dos bateristas, el mendocino Nicolás Meardi y Julián Gondell. Además, completan la banda Charlie Noguera en bajo y Fernando Ruiz Díaz en guitarra y voz.