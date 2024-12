Sigue la guerra: Noe Antonelli destruyó a Nancy Pazos tras las peleas al aire

Nancy Pazos ha sido protagonistas de muchas discusiones en el programa de Georgina Barbarossa que se emite por Telefe. Una de las más fuertes fue con Noe Antonelli cuando se encontraban opinando sobre la situación del país y allí Nancy expresó que ella no tenía conocimiento.

Inmediatamente, Noelia le contestó duramente: "Nancy no tiene respeto diciendo que a mi me falta conocimiento. En esta mesa no dicen nada. Me acostumbré a sus malos tratos y desacreditaciones. Son cosas que se deben soportar pero también tiene que haber un límite".

Noe visitó a Ángel de Brito en su programa de streaming que se emite por Bondi Live y el conductor de LAM le consultó por la relación con Pazos: "Cómo te cae Nancy Pazos", fue la pregunta concreta que le realizó el periodista de espectáculos y la respuesta de ella fue contundente.

"Yo trabajo con Nancy desde Badía en Pinamar, cuando yo tenía 20 años. A mí la vida me la puso enfrente para algo... ¿Sabés que siento? Que tengo que aprender de Nancy", comentó la periodista respecto a la relación con su colega con quien ha tenido fuertes cruces.

La dura frase de Noe Antonelli para referirse a Nancy Pazos:

También sostuvo que "Nancy siempre fue igual, es su carácter, no le entran las balas y me hice más fuerte gracias a Nancy Pazos". Luego confesó: "Me he ido llorando, la he pasado mal, he sufrido. Es una persona que todo el tiempo me ataca para ver como me defiendo. No conozco persona más mala, Nancy es mala con todos", cerró.