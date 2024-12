El tremendo cruce entre Ángel de Brito y Wanda Nara que encendió la polémica: "Estás acostumbrada a..."

Wanda Nara sigue en el foco de la polémica por la separación escandalosa con Mauro Icardi y también por la denuncia que le realizó la China Suárez luego de publicar chats y filtrar audios que comprometen a la actriz. Lo cierto es que ahora una persona más se sumó a las críticas contra ella y es nada más ni nada menos que Ángel de Brito.

Durante la jornada de lunes, Wanda se presentó ante la Justicia por la separación con el jugador. Allí la conductora de Bake Off Famsos sostuvo que "Por ahora no tengo ningún tipo de contacto con Mauro", además aseguró que "el tiempo cura todo", haciendo referencia a la mala relación que tiene con su exmarido.

Pero el polémico día no terminó allí para la novia de L-Gante, ya que se cruzó fuertemente con Ángel de Brito en las redes sociales. Todo comenzó con un posteo irónico en la red social X (Ex Twitter) donde el periodista expresó: "Que mal que Mauro haya ido a Tequila antes de la audiencia. Anoche Wanda en Tequila y hoy audiencia".

El posteo que desató la furia de Wanda. Foto: captura de pantalla X/ @AngeldebritoOk.

Es que la conductora de Telefe se hizo presente allí para festejar el título de Facundo Pieres (su cuñado) quien se consagró campeón en el polo. Wanda asistió al evento con Elián Valenzuela y también se encontraba Zaira Nara, novia del polista con quien tiene un hermoso romance.

Ante este posteo de Ángel, ella le respondió duramente: "Hoy no tuve audiencia tenía que presentar unos documentos. la pericia y audiencia fue una y ya la hicimos antes. Nos pidieron documentación de algunas cosas . Y de paso hablé pero no fue audiencia . Entiendo que te pidan que me ensucies pero quiero aclarar".

La dura respuesta de De Brito a Wanda Nara. Foto: captura de pantalla X/ @AngeldebritoOk.

Eso no terminó allí y De Brito contestó con munición gruesa: "Vos estás acostumbrada a obedecer a tus maridos, de los que dependiste siempre y gracias a ellos estás acá. Vos sos la acostumbrada a que te pidan y dar. No es mi caso, ubícate mentirosa serial. Besos", finalizó.