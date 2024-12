El doloroso detalle que Ana Rosenfeld reveló sobre la relación de Mauro Icardi con sus hijas

La separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara se está resolviendo en la justicia, donde Ana Rosenfeld lleva adelante la representación de la modelo y empresaria.

Allí, la letrada dio un duro detalle sobre la relación del futbolista con sus hijas Isabella y Francesca, fruto de la relación con Wanda. Ante los micrófonos de Desayuno Americano, reveló que no está teniendo mucho contacto con ellas.

Ana Rosenfeld

"Ahora debemos determinar cómo va a funcionar la interacción familiar. Ella va a vivir en la Argentina, pero dónde va a vivir él aún no lo sabemos" contestó, aunque en el presente no pareciera que Icardi vaya a desvincularse del Galatasaray turco.

"Mauro no está viendo a las nenas. Y para nosotros es importante que las vea" dijo luego, revelando el difícil presente familiar que están viviendo. "Queremos saber verdaderamente dónde está viviendo Mauro. Fundamentalmente, para poder tener un régimen comunicacional con los chicos" agregó luego.

Bajando un poco el tono a la polémica y los problemas que están atravesando, Ana dijo que espera que se regularice el tema del pago de la cuota alimentaria y que confía en que todo se solucione. "Mauro siempre fue un excelente padre, pero el tema de la cuota alimentaria es un tema que me preocupa, me preocupó siempre y me seguirá preocupando".