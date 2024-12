Andrés Nara reveló cuándo conoció a L-Gante y sorprendió con la fecha: "Lo conocí hace..."

Andrés Nara volvió a tener una buena relación con Wanda Nara luego de intensos cruces, lo cierto es que ahora padre e hija disfrutan de la relación. Ándres de la conductora de Bake Off Famosos semanas atrás rompió el silencio y habló de la polémica separación con Mauro Icardi.

En el programa de Karina Mazzocco, el papá de Wanda sostuvo que "no puedo dar con detalles porque no lo sé pero fue bastante tóxica la relación, puede ser que se llegó a esas instancias. Voy a estar presente en lo que me necesite, la voy a defender", expresó en su momento.

También dejó en claro que "yo estoy distanciado con respecto a Mauro, no tengo ningún tipo de relación por un intercambio de palabras que tuvimos". En la previa al cumpleaños de Wanda, Andrés volvió a hablar en los medios de comunicación y lo hizo con Ángel de Brito.

Mientras se encontraba ingresando al barrio privado, el padre de la conductora habló sobre la relación con L-Gante y subrayó que "yo tengo la mejor con él. Estuve con él en el cumpleaños mío hace dos años en la casa de Wanda", expresó Andrés y esto sorprendió a De Brito y a las "angelitas".

Mirá el video:

Ángel le preguntó si su buena relación con Wanda tiene que ver con que Mauro Icardi ya no se encuentra más en la vida de su hija y fue contundente con su respuesta: "Algo hay... Vos sabés que yo con Icardi estamos mal", expresó y no quiso dar más declaraciones sobre el tema.