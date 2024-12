Los detalles del documento que firmó Jorge Rial por si se complica su estado de salud en un futuro

Jorge Rial atravesó un duro momento en su vida en medio de las vacaciones que estaba pasando en Colombia. En un momento se comenzó a sentir mal y con presión en el pecho, luego de esto decidieron ir por su cuenta al hospital y fue allí donde el mundo se le vino abajo.

El periodista expresó que estuvo ocho minutos muerto: "Yo estuve del otro lado... Ocho minutos técnicamente muerto. Omar (enfermero) se subió arriba mío y no me dejó ir, es mi ángel y me rescató. Fueron ocho minutos", comentó el conductor de Argenzuela.

Además sostuvo que "cuando me llevan a terapia para hacerme otro electro, ahí me morí. Ahí vi la luz blanca, un túnel cuadrado con una luz muy blanca pero lo que más me llamó la atención fue el calorcito que tenía, un calor hermoso. Yo tenía cero miedo y vi mis manos yendose a la luz".

El periodista también confesó que dejó firmado un documento en caso de que se va comprometida su salud en algún momento de la vida: "Yo no le tengo miedo a la muerte, yo siempre le tuve miedo más que a la muerte al sufrimiento . De hecho yo tengo firmado un papel hace muchos años".

Jorge Rial contó detalles del documento que firmó en caso de quedar en estado vegetativo:

Luego agregó: "Si yo llego a estar en un momento donde quedo en estado vegetativo, yo ya lo tengo firmado. Para que nadie tenga la responsabilidad". También reflexionó sobre el momento complicado que tuvo que atravesar: "La verdad es que la vida es un bien muy preciado".