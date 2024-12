Las Pelotas, Kapanga y Los Tipitos: noche de euforia rockera en la Fiesta de la Cerveza

Este sábado se vivió la tercera fecha de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2024, y el rock fue el gran protagonista de la noche con icónicas bandas de la escena nacional, y una previa con un seleccionado de talentos mendocinos sobre el escenario. Las figuras centrales de la jornada fueron Las Pelotas, Kapanga y Los Tipitos; que desataron una eufórica fiesta que se prolongó hasta pasada la medianoche.

Los Tipitos encantó a sus fans en la Fiesta de la Cerveza

La Ilíada de Pope, Despertar, Cuando la Rata domine el Laboratorio, La Bomba de Chalu y Jeremías Ruso, fueron los grupos locales que oficiaron como precalentamiento de lo que sería una noche intensa en la Fiesta de la Cerveza, que en esta oportunidad convocó a más de 25 mil personas en el Hipódromo de Mendoza.

Una vez más, el público fue colmando el predio desde la tarde, con una variada propuesta gastronómica y una nutrida carta de cervezas para acompañar la jornada. Cerca de las 22, Los Tipitos subieron a escena, y en plena celebración por sus 20 años de trayectoria repasaron sus éxitos. Bajo el liderazgo del Walter Piancioli, la banda empatizó de inmediato con sus seguidores, que corearon las canciones de principio a fin.

Los Tipitos repasó los éxitos de su carrera en la Fiesta de la Cerveza. Foto: Marianela Mena / MDZ.

Más tarde, se produjo el esperado regreso de Kapanga, luego de que Martin Alejandro "El Mono" Fabio haya sufrido un infarto hace más de dos meses. "En 29 años, nunca había estado tanto tiempo sin tocar", destacó emocionado el frontman del grupo. Luego el cantante sumó sobre su presencia en la Fiesta de la Cerveza: "Particularmente para mí no es un toque más... Esta noche no me la olvido más".

"El Mono" de Kapanga y un emotivo regreso a los escenarios. Foto: Marianela Mena / MDZ.

Con éxitos como El mono relojero, Bisabuelo, Universal, Me mata y No me sueltes; entre otros tantos, Kapanga hizo bailar a la multitud, que cantó todas las canciones, y celebró con euforia entre saltos y pogos.

Kapanga volvió a los escenarios en la Fiesta de la Cerveza

En el cierre, pasada la medianoche, la legendaria banda Las Pelotas se adueñó del escenario de la Fiesta de la Cerveza, y bajo el liderazgo de Germán Daffunchio hizo un recorrido por sus más de tres décadas de carrrera. Obviamente, no faltaron clásicos como Personalmente, ¿Qué podés dar? y Capitán América.

Las Pelotas se encargó del cierre de la tercera noche de la Fiesta de la Cerveza. Foto: Marianela Mena / MDZ.

Para este domingo, el capítulo final de la Fiesta de la Cerveza 2024 será coronado con la actuación de María Becerra, y se espera que sea la fecha más convocante del festival provincial que se ha instalado como un clásico.